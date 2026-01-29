Тръмп може да започне война, но не може да "контролира края ѝ", предупредиха от Иран

Председателят на парламента на Иран казва, че Техеран е отворен за "реални" преговори с Вашингтон, но обвинява САЩ, че се стремят да налагат условия, а не диалог

Президентът Доналд Тръмп "може да е в състояние да разпали война, но той не контролира как тя ще завърши", заяви председателят на иранския парламент, като подчерта, че Техеран остава отворен за преговори "само ако те са реални, а не наложени със сила".

"Готови сме за преговори", каза Мохамад Багер Галибаф в интервю за CNN късно в сряда, но добави: "Не вярваме, че това е видът диалог, който американският президент търси".

Той обвини Вашингтон в подкопаване на дипломацията със сила, заявявайки, че САЩ са "бомбардирали масата за преговори два дни преди шестия кръг от преговорите с Иран", предава Anadolu Agency.

Мохамад Багер Галибаф подчерта, че Иран няма да започне преговори без осезаеми ползи: "Докато икономическите интереси на иранския народ не са гарантирани, няма да има преговори" и продължи: "Ние не считаме диктовката за преговори".

Галибаф също предупреди, че преговорите, водени под военен натиск, само ще влошат напрежението, казвайки: "Преговорите в сянката на войната подхранват напрежението".

"Ако Тръмп иска Нобелова награда за мир, той трябва да се дистанцира от подстрекателите на война и застъпниците за капитулация около него", продължи председателят на парламента на Иран.

Тези забележки последваха последното изявление на Тръмп, че "масивна армада" се насочва към Иран и призива му към Техеран да "седне на масата" за преговори.

CNN conducted an interview with Speaker Ghalibaf about regional developments and Iran as well.



During the one-hour interview, he discussed regional developments, U.S. threats against Iran, and the recent war on terrorism against Iran. pic.twitter.com/Kijdn1S1VP — Tehran Times (@TehranTimes79) January 28, 2026

Ирански представители отговориха с предупреждения за война и отмъщение, като същевременно повториха, че Техеран остава отворен за преговори само при условия, които той определя като справедливи и непринудителни.

Иран е разтърсен от вълни от протести от 28 декември на Техеранския пазар "Капалъ Чарши" заради рязкото обезценяване на иранския риал и влошаващите се икономически условия. По-късно демонстрациите се разпространиха в няколко града.

Длъжностни лица обвиниха САЩ и Израел, че подкрепят"„въоръжени бунтовници", за да създадат претекст за чуждестранна намеса, и предупредиха, че всяка атака на САЩ ще доведе до "бърз и всеобхватен" отговор.