Хаменей е в бункер в Техеран, опасявайки се от американска атака

Иран със сигурност ще отговори на този абсурден ход. Европейците трябва да внимават да не попаднат в капана на САЩ

Върховният лидер на Иран Али Хаменей се е преместил в специално подземно убежище в Техеран, след като висши военни и служители по сигурността са оценили повишения риск от потенциална атака от страна на Съединените щати.

Това съобщи базираната в Лондон опозиционна медия Iran International, позовавайки се на два източника, близки до иранското правителство, предава ANSA.

Иран би предприел "радикален и осъдителен отговор" на всяка атака, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей, както съобщава Iran International. "Ислямска република Иран е уверена в своите възможности и помни миналия опит, особено героичната битка през юни, и е по-силна от всякога", каза той.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей осъди неотдавнашната позиция на Европейския парламент в подкрепа на определянето на Корпуса на гвардейците на ислямската революция като терористична организация. "Иран със сигурност ще отговори на този абсурден ход. Европейците трябва да внимават да не попаднат в капана на САЩ", каза той.

На други места в изказването си Багаей коментира текстовото съобщение, публикувано наскоро от президента на САЩ Доналд Тръмп, в което френският му колега Еманюел Макрон му казва, че и двамата могат "да постигнат големи неща в Иран". "Политиката", твърди иранският говорител, цитиран от Mehr, "не се прави чрез частен обмен. Напротив, държавите трябва да действат отговорно в условията на международни развития".