Голям пожар пламна на пазар в Техеран (ВИДЕО)

Голям пожар пламна днес на пазар в западната част на иранската столица Техеран, съобщи държавна медия. Причината не е ясна.
🔥 A large fire has erupted in the Jannat-Abad district of western Tehran, with thick smoke billowing into the sky. Firefighting crews are on site. The cause of the blaze and casualties remain unknown at this time.— Nima Shiva (@Nima297217) February 3, 2026
📍 Location: Jannat-Abad Bazaar, West Tehran
🕑 Date: February… pic.twitter.com/zbbkTm8VLm
Огънят е пламнал на местния пазар в квартал „Джанат Абад“ - район, пълен със сергии и магазини, заяви пред държавната телевизия говорителят на пожарната служба в Техеран Джалал Малеки.
Jannat Abad #Tehran#Iran pic.twitter.com/W8PR68etPR— MilOpsUpdate (@MilOpsUpdate) February 3, 2026
Той добави, че „пожарът е толкова голям, че се вижда от различни места в града“.
Телевизията съобщи, че пожарната е пристигнала незабавно на мястото, за да потуши пламъците.
🔥 A large fire has erupted in the Jannat-Abad district of western Tehran, with thick smoke billowing into the sky. Firefighting crews are on site. The cause of the blaze and casualties remain unknown at this time.— Nima Shiva (@Nima297217) February 3, 2026
📍 Location: Jannat-Abad Bazaar, West Tehran
🕑 Date: February… pic.twitter.com/zbbkTm8VLm
Снимките от пожара показват гъсти облаци черен дим да се издигат в небето и да обгръщат околността.