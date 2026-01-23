В Абу Даби започнаха преговорите между делегации от Русия, Украйна и САЩ

Още по темата: Какво се знае тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби 23.01.2026 15:27

Разговорите в ОАЕ се очаква да се проведат в рамките на два дни

Преговорите с участието на делегации от Русия, САЩ и Украйна започнаха на 23 януари в столицата на Обединените арабски емирства. Това съобщи министърът на външните работи на ОАЕ Абдула бин Зайед Ал Нахаян.

"Разговорите започнаха днес в Абу Даби и се очаква да продължат два дни като част от усилията за засилване на диалога и намиране на политически решения на кризата", се казва в изявление на министъра, публикувано от Министерството на външните работи на ОАЕ.

От ведомството заявиха, че се очаква разговорите да се проведат в рамките на два дни "като част от продължаващите усилия за насърчаване на диалога и намиране на политически решения" на украинския конфликт.

"Провеждането на тази среща отразява доверието на международната общност в ръководството на ОАЕ и непоколебимия ѝ ангажимент за подкрепа на мира и превръщането на предизвикателствата в значими възможности", се казва в изявлението, цитирано от руските държавни медии.

