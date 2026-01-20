Близо 1500 джихадисти избягаха от затвор в Сирия

Около 1500 членове на „Ислямска държава“ са избягали от затвора в сирийския град Аш Шадади, съобщава кюрдският уебсайт Rudaw, позовавайки се на говорителя на Сирийските демократични сили Фархад Шами.

По-рано сирийската армия обвини кюрдските сили, че са освободили джихадистите, докато кюрдите отричат това и обявяват, че ще продължат борбата срещу групировката. Според Асошиейтед прес ситуацията застрашава скорошно споразумение между сирийското правителство и основната кюрдска сила, подписано само ден по-рано.

В изявление кюрдските сили призоваха младите хора да се присъединят към тяхната съпротива. „Точно както нашите другари през 2014 г. превърнаха Кобани в гробище за „Ислямска държава“, днес ще превърнем нашите градове в гробище за новите джихадисти, подкрепяни от Турция“, се казва в него.

Междувременно вчера кюрдските сили и сирийските правителствени войски се сблъскаха около два затвора в североизточната част на страната. Според Сирийските демократични сили няколко от техните бойци са загинали, а над десет са ранени.