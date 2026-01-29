Кой уби 19-годишната Даяна, която караше мотор без хиджаб в Иран?

19-годишната иранска инфлуенсърка Даяна Бахадор, известна като Baby Rider, е била застреляна с бойни патрони от силите за сигурност в град Горган по време на антиправителствени протести на 8–9 януари 2026 г.

Това твърдят независими източници и правозащитни организации, които се противопоставиха на официалната версия на властите, че хубавицата е загубила живота си в пътен инцидент.

Младата жена е родом от Гонбад-е-Кавус, Северен Иран. Популярна е в Instagram със своите над 100 000 последователи. Става известна не само в родната си страна, но и по света, заради смелостта си да кара мотор без хиджаб - нещо, което е забранено в пределите на територията.

Даяна Бахадор често заснемаше видеа как кара мотор без хиджаб, което е забранено на територията на Иран.

Иранските власти твърдят, че е 19-годишната Даяна е загинала в пътнотранспортно произшествие. Редица правозащитни организации обаче посочват, че семейството ѝ е било принудено да повтори тази теория, за да получи тялото на Бахадор и тя да бъде изпратена в последния си земен път от близките си.

Бахадор бе част от антиправителствените протести, а лицето ѝ бе лесно разпознаваемо от властта, тъй като тя регулярно нарушаваше във виртуалното пространството основните принципи на родината си, сред които да не покрива лицето си.

