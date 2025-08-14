Сиярто: Енергийната сигурност на Унгария е въпрос на суверенитет

Който атакува нашата енергийна сигурност, всъщност атакува нашия суверенитет
Отново трябва да бъде ясно: енергийната сигурност на Унгария е въпрос на суверенитет. Който атакува нашата енергийна сигурност, всъщност атакува нашия суверенитет. Това написа в социалната мрежа Х унгарският външен министър Петер Сиярто.
„Вчера Украйна отново атакува маршрута за доставка на петрол до Унгария. Днес, заедно с Павел Сорокин, заместник-министър на енергетиката на Русия, прегледахме ситуацията. Той ме информира, че ремонтните работи са в ход, така че има голяма вероятност доставките на петрол за Унгария да бъдат възобновени утре”, каза още Сиярто.
Yesterday, Ukraine once again attacked the oil supply route to Hungary. Today, together with Pavel Sorokin, Russia’s Deputy Minister of Energy, we reviewed the situation.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 14, 2025
He informed me that repair work is underway, so there is a good chance that oil deliveries to Hungary will…