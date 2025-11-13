Скобата в София става 30 евро, паякът – 75 евро (Карта)

Две евро на час за престой в синя зона, евро за зелена от Нова година

Хартиеният талон за паркиране изчезва от 1 юли

От началото на 2026 г. синята зона се разширява с долен “Лозенец” и “Оборище”

Паркирането в София поскъпва двойно от Нова година, синята и зелената зона се разширяват поетапно, намаляват местата за служебен абонамент, поскъпват скобите и паяците за нарушителите.

С 35 гласа „за“, 12 „против“ и 6 „въздържал се“ Столичният общински съвет прие реформата в паркирането, заложена в Наредбата за организацията на движението на територията на общината.

Промените, предложени от кмета Васил Терзиев и групите на ППДБ, както и вариантът на „Спаси София“, предвиждат разширяване на обхвата на Синята и Зелената зони, както и създаване на нова Жълта зона в Банкя, валидна през почивните дни.

От началото на 2026 г. таксите за паркиране ще бъдат:

* Синя зона – 2 евро на час, с лимит до 3 последователни часа;

* Зелена зона – 1 евро на час;

* Жълта зона (Банкя) – 0,50 евро на час, само през уикендите и празниците. Жителите на Банкя ще паркират безплатно в новата зона.

Промените ще влизат в сила поетапно:

1. От началото на 2026 г. синята зона ще се разшири в малкия ринг, долен „Лозенец“ и „Оборище“, като вече ще работи всеки ден.

2. От юли 2026 г. зелената зона ще обхване части от районите „Триадица“, „Красно село“, „Подуяне“, „Хаджи Димитър“ и „Суха река“.

3. От октомври 2026 г. ще бъдат включени „Гео Милев“, „Редута“ и „Изгрев“, а от януари 2027 г. – и „Студентски град“.

Годишните винетни стикери за живеещите в зоните също се променят: 150 евро за първи автомобил в синя зона и 100 евро за зелена зона. За всеки следващ автомобил цените ще бъдат ще бъдат двойни.

Предстоят промени и в услугата "Служебен абонамент". По думите на Андрей Зографски до 10% от местата във всяка подзона ще могат да бъдат отдавани като служебен абонамент, а цените им ще се увеличат - 800 евро за синя зона и 500 евро за зелена зона. Той допълни, че около 500 паркоместа днес завзети от фирми и институции, ще бъдат освободени за гражданите.

Разчетите показват, че допълнителните приходи от разширените зони ще са около 75 милиона лева годишно.

Средствата ще бъдат целево разпределени в четири основни направления:

- 20 милиона лева за районите - за ремонти на тротоари, премахване на кални точки и обновяване на квартални улици

- 20 милиона лева за строителство на паркинги и закупуване на нови автобуси, тролейбуси и трамваи

- 20 милиона лева допълнително финансиране за градския транспорт

-15 милиона лева за големи инфраструктурни проекти, включително ремонти на ключови булеварди и трасета на градския транспорт

От 1 януари 2027 г. влизат в сила важни промени за електромобилите. За тях паркирането ще бъде безплатно до три часа в синя и зелена зона. След изтичането на третия час може да се паркира в зависимост от тарифите на зоните до 21 часа. Годишните винетни стикери за платено паркиране на електромобили за живущи ще са на цени по общия ред - 100 евро за зелена, 150 евро за синя зона.

Хартиеният талон за платено паркиране се премахва от 1 юли 2026 година.

Поставянето на скоба ще струва 30 евро, а репатрирането с паяк - 75 евро.