След 80-годишно прекъсване Ветрино отново ще празнува на Димитровден

Местната власт възражда традицията

След 80-годишно прекъсване село Ветрино отново ще празнува на Димитровден, съобщи кметът на едноименната община д-р Димитър Димитров.

По традиция у нас празникът на всяко населено място е бил в деня на светията - патрон на местната църква. Затова до 1944 г. празникът на храма „Свети Великомъченик Димитър Солунски” е бил и Ден на Ветрино.

„В годините на социализма за такъв е наложен 7 ноември. След 1989 г. денят на октомврийската революция спира да се отбелязва и празникът на Ветрино става „плаващ“ - определя се всяка година около тази дата“, обясни заместник-кметът Ирина Маджарова.

Сега селото отново ще празнува на 26 октомври. Началото ще даде в 8:30 часа Света литургия в местния храм, възглавена от отец Алексей Атанасов. В 10 часа започва развлекателната програма със самодейните състави към НЧ „Просвета 1905”, дует „Аморе”, ансамбъл „Варна” и Славка Калчева. За най-малките зрители Мимо шоу ще предложи анимация, фокуси и изненади. Кметът отправи покана към всички да се включат в тържествата с увереност, че възраждането на традицията е важно за бъдещето на жителите на общината.