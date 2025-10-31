Словения въведе задължителен коледен бонус в размер на 639 евро

Словенското правителство одобри законопроект, въвеждащ задължителен коледен бонус за всички служители, съобщават местните медии.

Така наречената "Зимна празнична надбавка" ще бъде в размер на половината минимална работна заплата, което означава, че за тази година ще бъде на стойност 639 евро.

Според приетата на 30 октомври разпоредба срокът за изплащане на бонуса е не по-късно от 18 дни след крайния срок за изплащане на заплатите през ноември.

В законопроекта се казва още, че ако компанията има затруднения с ликвидността и докаже това документално, парите могат да бъдат изплатени до 31 март, отбелязва словенското издание на „Форбс“.