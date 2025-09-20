Снимат филм за живота на Виктория Бекъм

Година след първоначалното му обявяване, Netflix публикува нови подробности за документалния филм за живота и кариерата на Виктория Бекъм, а премиерата ще бъде на 9 октомври. Лентата излиза почти две години след документалния филм за съпруга ѝ Дейвид.

„Честно казано, не бях сигурна дали някой наистина иска да види какво правя всеки ден. Проектът се фокусира върху това, с което се занимавам работейки като основател и креативен директор на две марки. Мислих за това дълго време и осъзнах, че сега е моментът. Станах известна благодарение на групата „Spice Girls“ и много се гордея, но бях певица само четири години от живота ми. От почти 20 години създавам свои собствени колекции в модната индустрия. Отне ми толкова време, за да се чувствам достатъчно уверена в тази професия и в марката ми, и сега знам, че е дошъл моментът да говоря за миналото си.“

Въпреки че подробностите все още се пазят в тайна, очаква се документалният филм да проследи пътя на Виктория от световна поп звезда до моден дизайнер. Самата тя намекна, че съпругът и децата ѝ също биха могли да се появят на екран.