Китодар Тодоров основава своя държава в „Платформата“

Бойко Кръстанов и Елеонора Иванова в история за мечти и правила

Режисьор е Николай Мутафчиев, събитието е в кино „Люмиер“

На 30 септември в столичното кино “Люмиер” е официалната премиера на новия пълнометражен български филм “Платформата”.

Режисьор е Николай Мутафчиев (“Още една мечта”, “Сървайвър”), оператор - Калоян Божилов (“Ага”, “Отчуждение”, “Пътят на честта”). Продуцент е “Премиер студио” (“Жълт олеандър”, “Рая на Данте”, “Още една мечта”).

В главните роли ще видим много от най-актуалните лица на българската сцена в момента като Китодар Тодоров, Бойко Кръстанов, Мира Бояджиева, Елеонора Иванова, Диого Рамос, Галин Гинев, Красимир Добрев, Антон Русев.

В Европа в момента живеят над 680 000 души, които нямат гражданство. Това е историята на няколко от тях, които решават да си направят собствена нова държава на една изоставена нефтена платформа в Черно море, разказват от екипа на лентата, снимана в Каварна.

Бойко Кръстанов също е сред популярните лица в продукцията.

Всички искат да направят от Платформата място, на което да сбъднат мечтите си за свобода, независимост, любов и успех - но се сблъскват с проблемите, които трябва да решава всяка една държава, дори когато се събира на стотина квадрата старо желязо насред морето: консуматорското общество срещу хармонията с природата; отношенията със съседните държави и великите сили, в целия спектър от враждебност до взаимна изгода; идентичността, националните символи, създаването и прилагането на закони; отношението към имигрантите, различните религии и политически убеждения, медиите и корпорациите. Въпросът е дали, ако Платформата все пак има шанс да оцелее в сблъсъка с външния свят, няма да се провали заради човешките слабости на собствените си жители.

Ролята донесе на Елеонора Иванова Награда за поддържаща женска роля на наградите на СБФД “Васил Гендов”.

Във филма ще видим разказа за Стан, бежанец от държава с диктаторски режим и му е отнето гражданството. Той търси как да продължи живота си като бежанец в Европа, но тъй като вече няма гражданство, това се оказва невъзможна задача. В затвор за бежанци в България той става близък с трима души - Звездичка, Ахмед, и Опшън и заедно решават да основат своя собствена държава в морето върху изоставена платформа. Пристигайки на платформата се оказва, че там вече живее Джоана, която е избягала от материалния свят, който ни заобикаля, търсейки решение как да продължи живота си.

“Платформата” бе показан за първи път в София на “София филм фест” тази година.