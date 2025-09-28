Стивън Сегал раздава ритници в Сърбия

Завръщане в света на киното

“Орденът на дракона” ще бъде старомоден екшън трилър

Холивудската екшън звезда Стивън Сегал се завръща в света на киното след шестгодишна пауза. Хърватският режисьор и актьор Векослав Катушин започва снимки на екшън трилъра “Орденът на дракона” и повери една от главните роли на Сегал, който пристигна в Белград заедно със сина си Кунзанг.

Стивън Сегал заяви, че за него правилният начин да се направи филм е противоположен на днешната зависимост от много специални компютърни ефекти. Актьорът твърди, че не е против използването на изкуствен интелект и всяка технология, която ще направи лентата по-добра. “Това е чудесно. Просто в този филм ще се опитаме всичко да изглежда истинско и естествено. Това е, което най-много подкрепям”, подчерта актьорът.

Според него изкуственият интелект има потенциала да подкопае творческите индустрии, да отнеме работни места на актьори и филмови екипи, което е “доста тревожно”.

Сегал призна, че не обича да работи за телевизията. “Мога да завърша един филм за 4-5 седмици, а в телевизията се снима по 5-6 месеца, някога дори години, което е много повече труд и време. А аз съм дипломат и имам доста ангажименти”, каза актьорът.

“Орденът на дракона” ще се снима до началото на октомври на локации в Сърбия и Хърватска. Според съобщенията на продуцентите, екшън трилърът с елементи на мистерия, в който Сегал играе главната роля, проследява елитния убиец Джон Рик, нает да открие и елиминира член на мрачната организация “Орденът на дракона”.

Във филма участват още Майкъл Паре, Майкъл Кийз и много други, включително и няколко известни сръбски актьори. Интересна подробност е, че Кунзанг - синът на Стивън Сегал също изпълнява роля в проекта и това е първата му изява пред камера. Стивън подчерта, че във филма ще се присъединят и много истински експерти по бойни изкуства, включително и хора от екипа на Джеки Чан, както и такива, работили с други легенди на екшъна. “Беше важно във филма, с който се завръщам в киното, да правя бойни сцени с по-млади каскадьори, за да се забавлявам”, подчерта американският актьор.

В отговор на въпроси на журналисти Сегал заяви, че една от причините да дойде отново в Сърбия е, че има много приятели тук. “Обичам тази страна, прекрасна е, наистина ми харесва”, призна актьорът, отбелязвайки, че е използвал сръбския си паспорт няколко пъти, докато е пътувал досега. През 2016 г. Стивън Сегал получи сръбско гражданство и тогава заяви, че ще направи всичко възможно, за да популяризира Сърбия, която смята за своя нова родина, по най-добрия възможен начин.