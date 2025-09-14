Знаете ли какво е „ефектът на Скъли“

Джилиан Андерсън вдъхновява хиляди жени по света

Актрисата Джилиан Андерсън отпразнува наскоро своя 57-ми рожден ден. Въпреки че спечели световна слава като скептичния агент на ФБР Дейна Скъли в сериала „Досиетата Х“, кариерата и животът ѝ са далеч по-богати и многостранни. От лондонските театрални сцени, през ролята на Маргарет Тачър, до активизма и собствена марка напитки, Андерсън непрекъснато доказва своята многостранност.

Родена в Чикаго, Джилиан прекарва детството си, местейки се между Лондон и Мичиган. Тази трансатлантическа младост оформя нейния отличителен двоен акцент, както и бунтарският й дух. В гимназията тя възприема пънк визия - боядисва косата си в различни цветове, има пиърсинг на носа и носи само черни дрехи. Съучениците ѝ я обявяват за „най-странното момиче“ и дори е арестувана за кражба с взлом на бала си.

След като завършва университета в Чикаго, тя се мести в Ню Йорк на 22 години и започва кариера в театъра. Въпреки че се заклева да стои далеч от телевизията, Джилиън променя решението си след година без работа. През 1993 г., на 24 години, получава ролята, която променя живота ѝ - тази на агент Дейна Скъли. Продуцентът Крис Картър настоява за нея, въпреки, че от Fox искат актриса с повече „сексапил“.

Ролята на интелигентния учен се превръща в културен феномен, създавайки „ефекта на Скъли“, който вдъхновява много млади жени да се насочат към кариера в науката и правото.

Джилиън Андерсън пази личния си живот далеч от обществеността. Омъжва се два пъти: първо за Клайд Клоц, арт директор на „Досиетата Х“, с когото има дъщеря, и втори път за режисьора Джулиан Озан. После има дълга връзка с бизнесмена Марк Грифитс, от когото ражда двама сина. От 2016 до 2020 г. тя е във връзка с Питър Морган, сценаристът на сериала „Короната“. Въпреки че се разделят, те остават в добри отношения, а скорошни съвместни изяви предизвикват слухове за помирение. Андерсън заявява в интервю, че не живее с партньорите си, защото вярва, че това би „сложило край на връзката“ и раздялата прави моментите заедно по-специални.

След края на „Досиетата Х“ през 2002 г., актрисата се мести в Лондон, за да се занимава с театър и по-разнообразни роли. Кариерата ѝ преживява ренесанс с образите на терапевтката Джийн Милбърн в сериала „Сексуално образование“ и ролята ѝ на британския премиер Маргарет Тачър в „Короната“, за която печели награда „Еми“ и „Златен глобус“. През април 2023 г. тя стартира марка безалкохолни напитки.

Джилиън Андерсън е почетен говорител на Мрежата за неврофиброматоза, болест, която убива по-малкия ѝ брат Арън. Тя е един от основателите на SAYes, организация, която помага на младите хора в Южна Африка. Защитник е на правата на жените и на репродуктивното здраве. Нейната всеотдайност ѝ носи отличието почетен офицер на Ордена на Британската империя (OBE) за заслуги към драматургията.