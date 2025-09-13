Джъд Лоу е феноменален в ролята на Путин

Критиците хвалят британеца за блестящата му актьорска игра

„Кремълският магьосник“, политически трилър с участието на Джъд Лоу в ролята на Владимир Путин и Пол Дано като неговия бивш най-близък сътрудник Вадим Баранов, беше посрещнат на тазгодишния филмов фестивал във Венеция с бурни десетминутни овации.

Филмът е базиран на едноименния роман от 2022 г. на Джулиано да Емполи. Действието се развива в началото на 90-те години на миналия век и проследява последния етап от съществуването на Съветския съюз. „Магьосникът от Кремъл“ разказва за измисления герой на риалити телевизионния продуцент Вадим Баранов, който неочаквано се превръща в консултант на Путин, бивш офицер от КГБ и обещаващ политик в Руската федерация.

„Магьосникът от Кремъл“ се състезава с 20 други филма за „Златен лъв“, а в изявление по повод премиерата режисьорът подчерта: „Това не е филм за възхода на един човек, нито за силата, с която се налага властта. Това е размисъл върху съвременната политика и димните завеси, зад които тя се крие - цинична, измамна и отровна.“

Въпреки звездния си прием на фестивала, отзивите на критиците са смесени. „Филмът изобразява баналността на злото, макар че би могъл да бъде по-гневен, с повече отрова във вените си, за да ни раздвижи“, пише Indie Wire. „Магьосникът от Кремъл“ е просто безсмислен в своя цинизъм“, твърди The Guardian. „Умен филм, който може да се гледа като минисериал“, коментира Daily Telegraph.

Въпреки че лентата получи смесени отзиви, изпълнението на Джъд Лоу като Путин беше похвалено от всички.

„Джъд, в костюм и с оредяваща прическа, убедително предава маниерите на Путин, като лека усмивка, трепване и силно ръкостискане с уплашени посетители. Лоу поддържа филма в движение с хладнокръвното си олицетворение на властта - отчасти папа, отчасти мафиот - но филмът не изследва личността му задълбочено“, пише в рецензията на Guardian. „Лоу е изненадващо уверен. Британецът очевидно е изучил героя отблизо. Той улавя руския президент с детайлна прецизност - маниерите му, хитростта му, подигравката му и намръщеното му изражение“, според The ​​Hollywood Reporter.

Самият Лоу не се притеснява от реакцията на руския президент. „Надявам се, че не съм наивен, но не се страхувам от последствията“, каза актьорът на пресконференция във Венеция. Докато се подготвя за ролята, Джъд се „затваря в миша дупка“ и проучва обширни видеозаписи от публични изяви на Путин. На въпроса дали ролята му е донесла нещо положително, актьорът отговаря: „Научих джудо.“ Руският президент е известен като фен на бойното изкуство.