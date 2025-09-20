Критиците са във възторг от новия филм на Леонардо ди Каприо

„Една битка след друга“ предизвика вълна от положителни реакции

Първите реакции на критиците към филма „Една битка след друга“ са предимно положителни и съдейки по коментарите, лентата е сериозен кандидат за Оскарите през 2026 г. Това е най-новата творба на именития режисьор Пол Томас Андерсън, с участието на Леонардо ди Каприо и носителите на „Оскар“ Шон Пен и Бенисио дел Торо, както и Реджина Хол, Теяна Тейлър и Чейс Инфинити.

Андерсън е номиниран за „Оскар“ 11 пъти досега, но не успява да спечели наградата нито веднъж. Филмовата общественост смята, че именно този проект може да му донесе престижната награда. Филмът излиза по кината в края на септември, а официалният синопсис гласи: „Когато злият им враг се появява отново след 16 години, група бивши революционери се обединяват, за да спасят дъщерята на един от своите.“

Премиерата в Лос Анджелис предизвика бурни реакции, а отзивите в социалните мрежи са почти единодушно отлични. Филмовият журналист Кайл Бюканън написа: „Есенните фестивали не промениха съществено надпреварата за Оскарите, но „One Battle After Another“ със сигурност ще го направи. Най-новият филм на Пол Томас Андерсън може да бъде номиниран във всяка категория. Шон Пен и Теяна Тейлър са изключителни и най-накрая може да му спечелят желания „Оскар.“

„Филмът на Андерсън е страхотен! Уникална комбинация от абсурд, сатира и съспенс. Ди Каприо е в топ форма, Теяна Тейлър се откроява, а Чейс Инфинити е истинско откровение. Музиката на Джони Грийнууд е ненадмината“, коментира друг журналист.

Критикът Джаз Тангке цитира Стивън Спилбърг: „Какъв луд филм! „Една битка след друга“ е феноменален и пълен с фантастични изпълнения. Шон Пен, Леонардо - всичко е страхотно. Андерсън се справя превъзходно! Сериозен претендент за най-добър филм.“

Журналистката Джанел Райли заключи: „Знам, че не съм безпристрастна, но този филм го заслужава – истински шедьовър. Не мога да си спомня кога най-очакваният от мен филм за годината беше и най-добрият.“

Дни преди премиерата Леонардо ди Каприо говори за следващия етап от живота и кариерата си, разкривайки, че забавя темпото, но има някои проекти и роли, които не може да отхвърли. Въпреки че се отдръпва от сцената по отношение на честотата на ангажиментите си, той няма планове да се откаже от актьорството напълно. Вместо това е по-внимателен в избора на роли.

„Забавям темпото малко, но когато се появи подобна възможност, не мога да кажа „не“, призна актьорът пред списание „People“, говорейки за работата си по филма „One Battle After Another“, за който получава само похвали.