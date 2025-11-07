Сорос не е мъченик, а враг на човешката цивилизация

Българите обичаме мъчениците. Фенове сме и на принципа “врагът на моя враг е мой приятел”. За това вероятно като видяхме, че парламента действа против Сорос много хора се изкушиха да почнат да го защитават. Замислят ли се обаче за щетата от това да почнем да защитаваме един от най-големите злодей за цивилизацията, която сме изградили?

Сорос не е просто доброто старче, което си раздава парите за да подпомага демократичните общности из света. Нито синът му. Той стои зад редица от най-пагубните политики за доскоро проспериращи държави из света. Неговото НПО “Отворено общество” например ръководи “Международната миграционна инициатива”, която помага на бежанци и имигранти в Европа. Орбан пряко обвини тази инициатива и другите политики на Сорос като основата на плана да се залее Европа с безконтролна миграция.

Когато Найб Букеле започна да намалява убийствата в Ел Салвадор, той говореше именно за финансирани от “Отворено общество” организации и личности, които надигнаха глас за да го спрат.

Сорос и неговите идеи стоят зад унищожаването на правосъдието като промотират безкрайна милост за всякакви престъпници. Именно това разгневи Тръмп и го накара да започне своеобразна война срещу отворено общество, тъй-като той твърди, че са свързани с Антифа и опожаряването на Тесла шоурумове из Америка.

Разбира се една от най-зловещите им инициативи е активното участие в мрежите за цензура, които целят да сложат пълен контрол върху медиите. Тези мрежи разчитат на двоен удар - организацията GEC (Global Engagement Centre), финансирана от USAID създава система, която определя кой пуска дезинформация. Там винаги са посочени консервативни или националистически медии. После организацията Internews удря тези сайтове и се старае да им отнеме финансирането, както твърди самия президент на организацията на Световния икономически форум. Всичко това е поддържано от армия от фактчекъри, които прилежно удрят с обвинения за дезинформация “вражеските” медии и личности и контролират кой може и не може да се изказва.

Те удрят и политици - тъй-като всеки политик, към който обърнат внимание, може да бъде определен като лъжец както си поискат.. Успех да се защитите, като те определят кое е лъжа и по медиите. Именно фактчекърите са финансирани от “Отворено общество”. Същите фактчекъри дори са определили всяко обвинение към “Отворено общество” за фалшива информация - независимо, че често информацията произлиза от собствените им доклади. Когато те контролират истината, вие нямате шанс.

Всичко това разбира се е много малка част от нещата, които прави Сорос и които ще продължи да прави. Може би най-опасно от всичко това е, че зад финансирането на тези инициативи стои железна идеологическа основа на “отворените общества”, която Сорос следва методично от 90-те и налага над целия свят. Накратко казано, това е идеята, че всички традиции, институции и установени факти в обществото трябва да са поставени под въпрос. Законът гласи, че ако сте убиец трябва да отидете в затвора? Трябва да се постави под въпрос. Може би сте бежанец, малцинство, нещо друго. Обичате си родината? Трябва да се постави под въпрос. Може би това води до лоши неща за мигрантите, които не са от тази родина. Църква? Брак? Природа? Всичко вече няма значение.

Следва разбира се вакуум, в който се намесват именно ръководителите на тази трансформация и почват да насочват мисленето на хората.

Всичко това е антитеза на цивилизованото европейско общество, на държавата и светът около нас. Освен всичко то е и провал - нямаме пример за успешно “отворено общество”. Междувременно всички политики и принципи, които Сорос е успял да наложи над държавите, са провал. Миграция, медиите (живеем във времена на рекордно ниска вяра в традиционните медии), правосъдието, всичките цветни революции.

Разбирам желанието да изкараме Сорос мъченик. Парламентарните комисии може би заслужено имат много лоша репутация, тъй-като рядко са имали доказан успех. Дори да не сте съгласни с методите, за Бога, не се изкушавайте да забравите всички злини, които Сорос е подкрепял през годините. Нито да се поддавате на манипулациите на негови поддръжници, че той просто помага хубави хора да се борят за демокрацията.