Спорт по телевизията

Автор: Труд онлайн
Спорт по телевизията

11.30 Топ Ранк, боксово събитие Диема спорт 3

12.30 Тенис, турнир в Хале МАХ Спорт 3

14.00 Тенис, турнир в Лондон МАХ Спорт 1

15.30 Волейбол, България – Китай (жени) МАХ Спорт 2

15.50 Колоездене: Обиколка на Швейцария, пети етап, мъже Евроспорт 1

17.30 Волейбол, САЩ – Полша (жени) МАХ Спорт 4

19.30 Волейбол, Канада – Турция (жени) МАХ Спорт 2

21.00 Волейбол, Германия – Сърбия (жени) МАХ Спорт 4

21.00 Баскетбол, Гермавия – Швеция (жени) Диема спорт 2

22.00 Интер Маями – Порто БНТ 1, БНТ 3

22.00 Голф: PGA тур, Тревълърс чемпиъншип, първи ден Евроспорт 2

22.15 Баскетбол, Реал – Уникаха Диема спорт

03.30 НБА, Индиана – Оклахома Диема спорт 2

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