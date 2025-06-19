Спорт по телевизията

Автор: Труд онлайн
11.30 Топ Ранк, боксово събитие Диема спорт 3
12.30 Тенис, турнир в Хале МАХ Спорт 3
14.00 Тенис, турнир в Лондон МАХ Спорт 1
15.30 Волейбол, България – Китай (жени) МАХ Спорт 2
15.50 Колоездене: Обиколка на Швейцария, пети етап, мъже Евроспорт 1
17.30 Волейбол, САЩ – Полша (жени) МАХ Спорт 4
19.30 Волейбол, Канада – Турция (жени) МАХ Спорт 2
21.00 Волейбол, Германия – Сърбия (жени) МАХ Спорт 4
21.00 Баскетбол, Гермавия – Швеция (жени) Диема спорт 2
22.00 Интер Маями – Порто БНТ 1, БНТ 3
22.00 Голф: PGA тур, Тревълърс чемпиъншип, първи ден Евроспорт 2
22.15 Баскетбол, Реал – Уникаха Диема спорт
03.30 НБА, Индиана – Оклахома Диема спорт 2