Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

05.00 UFC, Халауей срещу Порие МАХ Спорт 2

06.00 Тенис, турнир в Лос Кабос, финал МАХ Спорт 1

08.30 Волейбол, Германия – Бразилия МАХ Спорт 3

10.30 Рали, световен шампионат, Естония МАХ Спорт 1

10.55 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3

11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

11.50 Мото 3, Гран при на Унгария МАХ Спорт 2

12.30 Тенис, турнир в Гщаад, финал МАХ Спорт 3

12.30 Лека атлетика, европейско първенство (до 23 г.) БНТ 3

13.00 10.30 Рали, световен шампионат, Естония МАХ Спорт 1

13.15 Мото 2, Гран при на Унгария МАХ Спорт 2

14.00 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 15, мъже Евроспорт 1

14.05 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3

15.00 Тенис, турнир в Бощаад, финал МАХ Спорт 1

15.00 Мото GP, Гран при на Унгария МАХ Спорт 2

17.10 Лека атлетика, европейско първенство (до 23 г.) БНТ 3

18.00 Волейбол, България – Иран МАХ Спорт 2

18.00 Баскетбол, световно първенство, жени под 19 г.,мач за 3-о място Диема спорт 2

19.00 Славия – Ботев (Вр) Диема спорт

21.00 Наскар, състезание в Делауер МАХ Спорт 1

21.00 Баскетбол, световно първенство, жени под 19 г.,мач за 3-о място Диема спорт 2

21.15 Левски – Монтана Диема спорт

21.30 Волейбол, Франция – Полша МАХ Спорт 2

21.30 Волейбол, Сърбия – Словения МАХСпорт 3

01.00 Голф: PGA тур, Баракуда чемпиъншип, четвърти ден Евроспорт 2

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