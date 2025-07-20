Спорт по телевизията

05.00 UFC, Халауей срещу Порие МАХ Спорт 2
06.00 Тенис, турнир в Лос Кабос, финал МАХ Спорт 1
08.30 Волейбол, Германия – Бразилия МАХ Спорт 3
10.30 Рали, световен шампионат, Естония МАХ Спорт 1
10.55 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3
11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
11.50 Мото 3, Гран при на Унгария МАХ Спорт 2
12.30 Тенис, турнир в Гщаад, финал МАХ Спорт 3
12.30 Лека атлетика, европейско първенство (до 23 г.) БНТ 3
13.00 10.30 Рали, световен шампионат, Естония МАХ Спорт 1
13.15 Мото 2, Гран при на Унгария МАХ Спорт 2
14.00 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 15, мъже Евроспорт 1
14.05 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3
15.00 Тенис, турнир в Бощаад, финал МАХ Спорт 1
15.00 Мото GP, Гран при на Унгария МАХ Спорт 2
17.10 Лека атлетика, европейско първенство (до 23 г.) БНТ 3
18.00 Волейбол, България – Иран МАХ Спорт 2
18.00 Баскетбол, световно първенство, жени под 19 г.,мач за 3-о място Диема спорт 2
19.00 Славия – Ботев (Вр) Диема спорт
21.00 Наскар, състезание в Делауер МАХ Спорт 1
21.00 Баскетбол, световно първенство, жени под 19 г.,мач за 3-о място Диема спорт 2
21.15 Левски – Монтана Диема спорт
21.30 Волейбол, Франция – Полша МАХ Спорт 2
21.30 Волейбол, Сърбия – Словения МАХСпорт 3
01.00 Голф: PGA тур, Баракуда чемпиъншип, четвърти ден Евроспорт 2