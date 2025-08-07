Спорт по телевизията

Автор: Труд
10.00 Лека атлетика, Европейско първенство, юноши БНТ 3
12.30 Колоездене: Обиколка на Полша, четвърти етап, мъже Евроспорт 1
15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
17.45 Колоездене: Обиколка на Ен, втори етап, мъже Евроспорт 1
18.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1
18.00 Лека атлетика, Европейско първенство, юноши БНТ 3
19.00 Каунас - Арда Диема спорт 3
21.00 Левски – Сабах Диема спорт
21.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, първи ден Евроспорт 2
22.00 Порт Вейл – Кардиф Диема спорт 2
02.00 Тенис, турнир в Торонто, финал МАХ Спорт 1