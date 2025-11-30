Спорт по телевизията

06.35 Суперкарс, трето състезание в Аделаида МАХ Спорт 2
09.50 Северна комбинация: Световна купа в Рука, масов старт на 10 км, мъже Евроспорт 2
09.55 Ски скокове: Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 1
10.30 Естетическа гимнастика, Световно първенство БНТ 3
10.50 Ски бягане: Световна купа в Рука, масов старт на 20 км, мъже Евроспорт 2
11.05 Ски скокове: Световна купа във Фалун, малка шанца, жени Евроспорт 1
12.30 Славия – Добруджа Диема спорт
12.30 Естетическа гимнастика, Световно първенство БНТ 3
12.45 Ски бягане: Световна купа в Рука, масов старт на 20 км, жени Евроспорт 1
13.30 Лече – Торино МАХ Спорт 3
13.50 Северна комбинация: Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
14.00 Кристъл Палас – Манчестър Юнайтед Диема спорт 2
14.00 Хибърниън – Селтик Ринг
14.00 Формула 2, Гран при на Катар Диема спорт 3
14.00 Волейбол, ЦСКА – Марица БНТ 3
14.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 2
14.55 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, единична смесена щафета Евроспорт 1
15.00 Лудогорец – Ботев (Вр) Диема спорт
15.00 Реал Сосиедад – Виляреал МАХ Спорт 4
15.45 Ски скокове: Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже, голяма шанца Евроспорт 1
16.00 Пиза – Интер МАХ Спорт 3
16.00 Телстар – Фейенорд Ринг
16.05 Уест Хем – Ливърпул Диема спорт 2
16.05 Астън Вила – Уулвърхемптън Нова спорт
17.15 Севиля – Бетис МАХ Спорт 4
17.30 Левски – Септември Диема спорт
17.35 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, щафета, смесена щафета Евроспорт 1
17.45 Твенте – Алкмаар Ринг
18.00 Волейбол, Лубе – Кунео МАХ Спорт 1
18.00 Формула 1, Гран при на Катар Диема спорт 3
18.30 Челси – Арсенал Диема спорт 2
18.30 Айнтрахт – Волфсбург Нова спорт
18.50 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Копър маунтин, първи манш, слалом, жени Евроспорт 1
19.00 Аталанта – Фиорентина МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Монтана – Нефтохимик МАХ Спорт 2
19.30 Селта – Еспаньол МАХ Спорт 4
20.00 Спортинг – Ещрела Амадора Ринг
20.00 НФЛ, Каролина – Лос Анджелис МАХ Спорт 1
20.30 Фрайбург – Майнц Диема спорт 3
20.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 2
21.00 Панатинайкос – АЕК Нова спорт
21.45 Рома – Наполи МАХ Спорт 3
21.45 Лион – Нант Диема спорт 2
21.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Копър маунтин, втори манш, слалом, жени Евроспорт 1
22.00 Жирона – Реал МАХ Спорт 4
22.00 НБА, Юта – Хюстън Диема спорт
22.30 Порто – Ещорил Ринг
23.20 НФЛ, Питсбърг – Бъфало МАХ Спорт 2
00.00 НХЛ, Каролина – Калгари МАХ Спорт 1
01.00 НБА, Портлънд – Оклахома Диема спорт