Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

11.00 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3

12.00 Фигурно пързаляне: Гран При в Япония, кратка програма, спортни двойки Евроспорт 2

13.00 Добруджа – Лудогорец Диема спорт

13.05 Фигурно пързаляне: Гран При в Япония, кратка програма, мъже Евроспорт 2

14.10 Фигурно пързаляне: Гран При в Япония, кратка програма, танцови двойки Евроспорт 2

14.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, втори кръг Евроспорт 1

15.30 Ботев (Вр) – Спартак Диема спорт

18.00 Славия – Левски Диема спорт

18.00 Баскетбол, Бахчешехир – Клайпеда МАХ Спорт 4

18.05 Ски скокове: Световна купа във Висла, голяма шанца, жени Евроспорт 2

19.00 Парма – Болоня МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Новара – Фенербахче МАХ Спорт 1

19.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Бийвър Крийк, спускане, мъже Евроспорт 1

20.00 Баскетбол, Кемниц – Тюрк Телеком МАХ Спорт 4

20.00 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3

20.30 Голф: PGA тур, Уърлд челъндж, първи ден Евроспорт 2

21.05 Баскетбол, Апоел – АСВЕЛ МАХ Спорт 1

21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Фенербахче МАХ Спорт 2

21.30 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, втори кръг Евроспорт 1

22.00 Лацио – Милан МАХ Спорт 3

22.00 Екстремадура – Севиля МАХ Спорт 4

22.00 Манчестър Юнайтед – Уест Хем Диема спорт 2

02.00 НХЛ, Бостън – Сейнт Луис МАХ Спорт 2

04.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

Още от (Спорт по телевизията)

Най-четени

Мнения