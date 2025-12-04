Спорт по телевизията

11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
11.00 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3
12.00 Фигурно пързаляне: Гран При в Япония, кратка програма, спортни двойки Евроспорт 2
13.00 Добруджа – Лудогорец Диема спорт
13.05 Фигурно пързаляне: Гран При в Япония, кратка програма, мъже Евроспорт 2
14.10 Фигурно пързаляне: Гран При в Япония, кратка програма, танцови двойки Евроспорт 2
14.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, втори кръг Евроспорт 1
15.30 Ботев (Вр) – Спартак Диема спорт
18.00 Славия – Левски Диема спорт
18.00 Баскетбол, Бахчешехир – Клайпеда МАХ Спорт 4
18.05 Ски скокове: Световна купа във Висла, голяма шанца, жени Евроспорт 2
19.00 Парма – Болоня МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Новара – Фенербахче МАХ Спорт 1
19.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Бийвър Крийк, спускане, мъже Евроспорт 1
20.00 Баскетбол, Кемниц – Тюрк Телеком МАХ Спорт 4
20.00 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3
20.30 Голф: PGA тур, Уърлд челъндж, първи ден Евроспорт 2
21.05 Баскетбол, Апоел – АСВЕЛ МАХ Спорт 1
21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Фенербахче МАХ Спорт 2
21.30 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, втори кръг Евроспорт 1
22.00 Лацио – Милан МАХ Спорт 3
22.00 Екстремадура – Севиля МАХ Спорт 4
22.00 Манчестър Юнайтед – Уест Хем Диема спорт 2
02.00 НХЛ, Бостън – Сейнт Луис МАХ Спорт 2
04.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1