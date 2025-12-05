Спорт по телевизията

09.00 Формула 2, тренировка за Гран при на Абу Даби Диема спорт 3

10.40 Ски бягане: Световна купа в Трондхайм, квалификация, спринт, мъже и жени Евроспорт 1

11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

11.00 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3

11.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Абу Даби Диема спорт 3

11.50 Северна комбинация: Световна купа в Трондхайм, малка шанца, жени Евроспорт 1

12.20 Ски скокове: Световна купа във Висла, голяма шанца, жени Евроспорт 2

13.00 Формула 2, квалификация за Гран при на Абу Даби Диема спорт 3

13.05 Ски бягане: Световна купа в Трондхайм, спринт, мъже и жени Евроспорт 1

14.00 Фигурно пързаляне: Гран При в Япония, кратка програма, жени Евроспорт 2

14.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, четвъртфинал Евроспорт 1

15.00 Формула 1, втора тренировка за Гран при на Абу Даби Диема спорт 3

15.05 Северна комбинация: Световна купа в Трондхайм, ски бягане на 5 км, жени Евроспорт 2

15.30 Фратрия – Хебър Диема спорт

16.45 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, спринт, жени Евроспорт 2

17.30 Локомотив (ГО) – Дунав Диема спорт

18.30 Спускане с шейни: Световна купа в Инсбрук, двойки Евроспорт 1

19.00 Жребий за Мондиал 2026 БНТ 3

19.30 Фортуна – Шалке Диема спорт 3

19.30 Пройсен – Хановер Диема спорт 2

19.30 Волейбол, Нефтохимик – ЦСКА МАХ Спорт 2

20.00 Брест – Монако Нова спорт

20.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Бийвър Крийк, спускане, мъже Евроспорт 1

20.30 Голф: PGA тур, Уърлд челъндж, втори ден Евроспорт 2

21.00 Баскетбол, Цървена звезда – Барселона МАХ Спорт 1

21.15 Баскетбол, Панатинайкос – Валенсия МАХ Спорт 3

21.30 Майнц – Борусия (М) Диема спорт 3

21.30 Салфорд – Лейтън Диема спорт

21.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, четвъртфинал Евроспорт 1

22.00 Овиедо – Майорка МАХ Спорт 4

22.00 Хъл – Мидълзбро Диема спорт 2

22.00 Лил – Марсилия Нова спорт

22.15 Бенфика – Спортинг Ринг

02.00 НХЛ, Ню Джърси – Вегас МАХ Спорт 2

04.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1