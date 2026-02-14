Спорт по телевизията

05.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 1
10.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Италия – Китай, жени, групова фаза Евроспорт 1
10.45 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, първи манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
11.15 Фрийстайл ски: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, ски бабуни, двойки, жени Евроспорт 2
12.00 Рали, световен шампионат, Швеция МАХ Спорт 4
12.15 Септември – Монтана Диема спорт
12.45 Ски бягане: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, щафета 4х7, 5 км, жени Евроспорт 1, БНТ 3
14.00 Кайзерслаутерн – Гройтер Фюрт Диема спорт 3
14.15 Бъртън – Уест Хем Диема спорт 2
14.30 Стивънидж – Хъдърсфийлд Нова спорт
14.30 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, втори манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
14.45 ЦСКА 1948 – ЦСКА Диема спорт
15.00 Еспаньол – Селта МАХ Спорт 4
15.00 Колоездене: Обиколка на Мурсия, втори етап, мъже Евроспорт 2
15.30 Биатлон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, спринт, жени Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3
16.00 Комо – Фиорентина МАХ Спорт 3
16.00 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
16.10 Ръгби, Ейре – Италия МАХ Спорт 2
16.30 Вердер – Байерн Диема спорт 3
17.00 Манчестър Сити – Салфорд Диема спорт 2
17.00 Бърнли – Мансфийлд Нова спорт
17.00 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, отборно преследване на 500 метра, квалификации Евроспорт 1
17.00 Колоездене: Фигейра Чемпиънс Класик, мъже Евроспорт 2
17.15 Арда – Славия Диема спорт
17.15 Райо Валекано – Атлетико МАХ Спорт 4
17.30 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Швейцария – Канада, мъже, групова фаза Евроспорт 1
18.05 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, отборно преследване, квалификация и 500 метра, мъже Евроспорт 1
19.00 Лацио – Аталанта МАХ Спорт 3
19.00 Скелетон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, трети манш, жени Евроспорт 2
19.00 Волейбол, Лубе – Модена МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол, Нефтохимик – Дея МАХ Спорт 2
19.00 Баскетбол, Сарагоса – Ховентуд Нова спорт
19.30 Севиля – Алавес МАХ Спорт 4
19.30 Щутгарт – Кьолн Диема спорт 3
19.30 Ски скокове: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, голяма шанца, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
19.45 Астън Вила – Нюкасъл Диема спорт 2
20.00 Лил – Брест Диема спорт
20.35 Скелетон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, четвърти манш, жени Евроспорт 2
21.00 Аякс – Фортуна Ринг
21.00 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
21.30 Дармщад – Елверсберг Нова спорт
21.30 Шорттрек: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, четвърти манш, жени Евроспорт 2
21.45 Интер – Ювентус МАХ Спорт 3
22.00 Реал – Реал Сосиедад МАХ Спорт 4
22.00 Ливърпул – Брайтън Диема спорт 3
22.00 Хокей на лед, Зимни олимпийски игри в Милано Кортина: САЩ – Дания БНТ 3
22.00 Шорттрек: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина Евроспорт 1
22.00 Голф: PGA тур, Пебъл Бийч Про Ам, трети ден Евроспорт 2
22.05 Париж ФК – Ланс Диема спорт
23.00 Тенис, турнир в Буенос Айрес МАХ Спорт 2
23.45 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, четвъртфинал, жени, групова фаза Евроспорт 1
01.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 1
02.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3