Стана ясно кой ще управлява Община Варна до 11 ноември

Павел Попов остава изпълняващ функциите кмет на община Варна до 11 ноември. Заповед за това на 30 октомври е издал кметът Благомир Коцев с мотива, че е в отпуск от 31 октомври до 11 ноември, съобщиха пресцентъра на администрацията.

Това е третата заповед, с която Благомир Коцев упълномощава заместника си да изпълнява функциите му от 8 юли насам.

Вчера, 29 октомври, Павел Попов коментира, че функциите му са делегирани до 11 ноември, тъй като се очаква до тази дата кметът да бъде освободен, след като разследването срещу него е пред финал.

До момента по искане на прокуратурата поредица от съдебни състави отказваха по-лека мярка за неотклонение на Коцев с мотива, че може да повлияе на следствието предвид длъжността си. Ако Коцев все пак не бъде освободен, той пак ще има възможност да изпълнява задълженията си пряко, смята Попов.

В обръщение към варненци той изрази увереност, че това ще е последната заповед за заместване и че обвиненията срещу Коцев за участие в престъпен сговор за получаване на подкупи ще бъдат отхвърлени като безпочвени.

"Докато трае съдебният процес, възможността му да изпълнява функциите си като кмет трябва да бъде възстановена. Такъв е духът на Закона за местното самоуправление и местната администрация - той не предвижда отнемане на правомощия по подозрение", написа Попов.