Стипендии за младите лекари предлагат частните болници

Нарушава се принципа “Парите следват пациента”

Проблем е плащането на заплата без гаранция, че ще бъде извършена дейност

Трансферите от централния бюджет да се използват за стипендии за младите лекари, които започват специализация и за финансово подпомагане на младите специалисти по здравни грижи, независимо от мястото на специализация. Това предложиха като трайно решение на проблемите на младите лекари от Националното сдружение на частните болници (НСЧБ) и от Българската болнична асоциация (ББА) на пресконференция в Националния пресклуб на БТА. Поводът за пресконференцията е предвиденият в проектобюджета на НЗОК за 2026 г. държавен трансфер от 260 млн. евро.

Според адвокат Свилена Димитрова, председател на ББА, финансирането на възнаграждения на специализантите през транш от централния бюджет в държавните и общински болници създава два проблема. Първият е плащането на заплата без да е гарантирано, че ще бъде извършена дейност, което би блокирало системата. Вторият е заплащането само в определени лечебни заведения - болници, центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания, комплексни онкологични центрове и домове за медико-социални грижи, но не и в частни такива. Свилена Димитрова коментира още, че повече от 20 години финансирането е ставало на база извършена дейност като част от принципа “парите следват пациента” и че не е коректно да не се взима предвид колко е работил човека и качеството на неговата работа.

Красимир Грудев, председател на НСЧБ, настоява заплатите на младите лекари да се определят чрез колективно трудово договаряне, а не с конкретни суми в закон. “Записано е, че всички ще имат еднакви задължения, но ще имат различни права. Открита дискриминация. Това се отнася не само до лечебните заведения, но и до специалистите, работещи в тях - на едни заплатата ще бъде гарантирана, а другите ще трябва да доказват с труда си, че я заслужават”, коментира той.

“Освен заплащането, трябва да се мисли и за изграждането на възможности за реализация, с които да задържим младите специалисти. За да можем да освободим местата на младите лекари, трябва тези, които са навършили пенсионна възраст да ги освободят. Нека възрастните да останат като консултанти”, каза зам.-председателят на ББА Андрей Марков.