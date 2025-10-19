Събарят бараки и опасен атракцион във Варна

Общината с акция за подобряване на градската среда

Край на вандалските набези

Община Варна поде акция за подобряване на градската среда. В рамките й ще бъдат премахнати десетки грозни бараки и стари кафемашини до жп гарата. Ще изчезне и опасният детски атракцион „Замъка” до пазар „Чаталджа”, за който граждани са подали сигнали. Той бе построен през 2012 г. по Европейски проект, заедно с детски и спортни площадки в карето от блокове край пазара. Вместо да носи радост за децата, „Замъка” стана обект на несекващи вандалски набези и бе изпочупен и нашарен с грозни и нецензурни графити.

Паралелно, по нареждане на общинската дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществения ред", тече демонтаж на 46 преместваеми обекта по ул. „Д-р Пискюлиев”. Те са разположени върху общински терени, голяма част не работят и са в занемарен вид.

Улицата наскоро претърпя основен ремонт и вече има разширени тротоари, както и нови спирки, велоалея и „джобове” за контейнерите за смет.