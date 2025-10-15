Съдът гледа делото срещу Калоян, който уби приятелката си Кристина

Софийският градски съд гледа днес, 15 октомври, делото срещу Калоян Каймакчийски, който преди две години уби бившата си приятелка Кристина Благоева.

Тялото на младата жена бе открито в багажника на автомобил с две огнестрелни рани.

Налице са множество доказателства в подкрепа на обвинението, разпитани са много свидетели, част от които колеги, приятели и близки на убитата, от които се установява предисторията на техните отношения.

По думите им той е бил патологично ревнив и я следял непрекъснато.

В хода на разследването се е установило, че Кристина дори е търсила за съдействие към НПО с цел преодоляване на конфликтите между нея и обвиняемия, тъй като се е чувствала сериозно застрашена от него.

Благоева отглеждала сама малкия си син.