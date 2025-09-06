Съдът остави в ареста четиримата задържани за побоя над шефа на полицията в Русе

И четиримата обвиняеми в нападението над ст. комисар Николай Кожухаров, директор на русенската полиция, остават за постоянно в ареста. Това постанови днес Окръжният съд в Русе, след като гледа мерките на всеки един поотделно.

Прокуратурата обвинява и четиримата за хулиганство, а двама от тях, от които единият – непълнолетен, и в нанасяне на тежка телесна повреда на ст. комисар Кожухаров. Според обвинението те са се държали арогантно, отправили са нецензурни думи и са проявили незачитане на авторитета на по-възрастните, както и на служителя на МВР. Проявили са и физическа агресия. И това се е случило пред семействата на ст. комисар Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров, техните съпруги и двете им деца.

Мярката на 15-годишния Станислав Александров беше гледана при закрити врата. 18-годишният Жулиен Кязъмов, на който са повдигнати 2 обвинения, заяви, че са били провокирани от Георги Димитров, който засега е привлечен само като свидетел. Същото заяви и 18-годишният Кирил Гочев, който е шофирал колата. По неговите думи Димитров е изскочил пред автомобила, за да го спре и след това му е нанесъл удар през отворения прозорец.

Гочев твърди, че е карал с ниска скорост, около 40 км/ч. и не е създавал опасност за околните, и не той първи е нанесъл удар. Не помни обаче как се е случил боят и кой е нанасял удари на комисаря. Засега към 19-годишния Виктор Иванов има само обвинение за вербална агресия.

Обвиняемите заявиха, че ще обжалват мерките за „задържане под стража“.