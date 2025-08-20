С джапанки на Доломитите

Туристическата мода за екстремни селфита превърна Алпите в предизвикателство

Броят на спасителните акции скочи от 8000 на 12 000 случая годишно

Все повече търсят снимки за социалните мрежи, а рискуват живота си

През последните години италианските Алпи, и по-специално Доломитите, се превърнаха в магнит за туристи от цял свят. Няма значение дали става дума за ентусиазирани планинари, семейства с деца или млади хора, дошли за някой друг кадър за социалните мрежи – всеки иска да види величествените върхове, кристалните езера и панорамните пътеки. Но заедно с нарастващия поток от посетители се появи и един нов, любопитен, но и тревожен феномен: масовото изкачване на високопланински маршрути с джапанки, сандали или напълно неподходящо градско облекло.

Местните спасителни служби от години предупреждават, че част от туристите подценяват планината. Все по-често се случва хора да тръгнат към височини над 2000 метра без подходящи обувки, без вода, без карти и дори без връхни дрехи.

„Мнозина идват с нагласата, че ще направят кратка разходка до някое езеро за снимка, а всъщност ги чака сериозен преход“, обяснява представител на спасителните екипи в Южния Тирол.

Последиците не закъсняват: броят на спасителните акции в италианските Алпи е нараснал от около 8 000 преди десетилетие до над 12 000 годишно днес. В огромна част от случаите не става дума за тежки инциденти, а за хора, които просто се оказват блокирани по труден терен или получават леки травми, но не могат да слязат сами. Това, разбира се, означава изразходване на значителен ресурс – хеликоптери, екипи и часове работа – често заради липса на елементарна подготовка.

Все по-често от планинските общности се чуват гласове, че ситуацията е станала нетърпима. Спасителите протестират, че рискуват живота си заради хора, които не проявяват отговорност. Хотелиери и фермери от региона също недоволстват – макар че туристите носят приходи, масовото струпване в планината създава огромно напрежение върху инфраструктурата, а и върху самата природа.

Затова в последните месеци се обсъждат редица мерки: от въвеждане на глоби за неподходящо облекло, до изискване на задължителна туристическа застраховка за изкачване на определени маршрути. Вече има и конкретни стъпки – на някои популярни пътеки като тези около езерото Брайес и върховете Трите кули на Лаваредо са монтирани турникети за контрол на потока.

Интересното е, че феноменът е пряко свързан със социалните мрежи. Доломитите са едно от най-фотографираните места в Европа и попадат в безброй пътеводители в ТикТок и Инстаграм. Кратки видеа показват зашеметяващи гледки, но почти никога не споменават, че зад кадъра стои 3–4 часов преход по стръмни и каменисти терени. Така много туристи пристигат с очакването за „лесна разходка“, която се оказва изтощителна и дори опасна.

Местните власти вече стартират кампании, насочени именно към онлайн потребителите. Плакати и видеа с послания като „Планувай преди да тръгнеш“ или „Снимката не струва живота ти“ се разпространяват активно в социалните мрежи.

Проблемът, разбира се, не е само италиански. Подобни случаи се наблюдават в Швейцария, Австрия и Франция, където властите също търсят начини да ограничат подобни случаи. Именно Италия се превърна в своеобразен символ на това явление, защото Доломитите са сред най-желаните локации за снимки и селфита.

В крайна сметка историята с „джапанките в Доломитите“ е любопитен пример за сблъсъка между съвременния масов туризъм и суровата природа. От една страна, всеки има право да се наслади на красотата на Алпите. От друга – планината изисква уважение и подготовка.

„Никой не очаква всички да бъдат професионални алпинисти“, казват спасителите. „Но е важно да има здрав разум – без него дори най-красивата разходка може да завърши зле.“

И докато Италия търси баланс между гостоприемството и сигурността, едно е ясно – в Доломитите няма място за туристи по джапанки.

И българските планинските спасители предупреждават

Рила и Пирин също искат сериозни обувки

Счупването или изкълчване на глезена е една от най-честите травми за планинските туристи.

“Да идеш на поход или разходка в планината през лятото, не е като да отидеш с кърпата и джапанките на морето. Иска се подготовка, от която на човек може и да зависи живота. Планината крие своите опасности и през лятото, но има хора, които подценяват това”, каза преди месец пред „ Труд news” спасителят Мартин Джокин, ръководител на Планинската спасителна служба в Дупница. Отрядът му е един от най-натоварените най-вече заради големия интерес на туристите към Седемте Рилски езера.

“Прави ни впечатление, че хората подценяват разходката в планината, тръгват с градско облекло. Виждали сме какво ли не - обути с джапанки, сандали и дори официални обувки, имахме мъж качил се на езерата с костюм”, допълва Джокин. Според него една от най-честите травми в планината е счупване или изкълчване на глезена. През лятото тези контузии са най-разпространени, именно защото тогава хората ходят с ниски обувки, маратонки или гуменки и не си дават сметка за опасността да се подхлъзнат.

Българските планински спасители съветват туристите да не предприемат никакви екстремни преходи или катеренето до трудно достъпни скали, за да си правят селфи, или да предават картина на живо в социалните мрежи. Освен това в планината е много важно да не се хаби за глупости батерията на телефона, защото човек не знае дали няма да му се наложи да позвъни за помощ на тел.112. Една добрите новини е, че на много малко места в българските планини няма обхват и над 90 процента има покритие на телефона за спешни повиквания.