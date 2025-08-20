Градът на големите играчи или как покерът стана част от Ню Йорк

Ню Йорк е град, в който можеш да правиш практически всичко - да усетиш бурен нощен живот, да се запознаеш с вълнуваща история и култура, да похапнеш разнообразна храна или да се насладиш на спорт от най-висока класа. Запалените покер играчи обаче знаят, че Голямата ябълка е притегателен център и за любителите на този тип забавление.

От частни клубове в Манхатън и Бруклин до легални казина в щата, покер сцената в Ню Йорк е богата, разнообразна и пропита с история.

Но връщайки се към покера в Ню Йорк, какво интересно може да се каже за тази игра, поне що се отнася до присъствието ѝ в най-космополитния град на планетата?

Историята на покера в Ню Йорк: От подземието до световната сцена

Покерът е дълбоко вкоренен в културата на Ню Йорк, като историята му датира още от края на XIX век. Книги като The Thompson Street Poker Club и Queer Luck описват ранните подземни покер клубове, които привличали колоритни персонажи и оформяли репутацията на града като място за висок залог.

През XX век клубове като Diamond Club и Mayfair Club се превърнали в легендарни, като оттам излизат имена като Ерик Сайдел, Хауърд Ледерер и Дан Харингтън. Тези клубове обаче били затворени през 2000 г. по време на кампанията на кмета Рудолф Джулиани.

Въпреки това, подземната покер сцена продължава да процъфтява. В началото на хилядолетието клубове като PlayStation (близо до Union Square) и New York Players’ Club (на Upper West Side) събират най-запалените почитатели на играта на едно място.

Легалният покер в Ню Йорк: Казина и турнири

За разлика от подземните игри, легалният покер в Ню Йорк се играе предимно в казина, намиращи се извън Ню Йорк Сити, тъй като градът няма казина с покер зали. Най-известните места за легален покер в щата включват Turning Stone Resort & Casino във Верона, Resorts World Catskills в Монтичело и Rivers Casino & Resort Schenectady в Никълс.

Тези казина, често разположени на територии на индиански резервати или в упълномощени зони, работят под федералния закон Indian Gaming Regulatory Act от 1988 г., който позволява игрални дейности на племенни земи. Всички те са без тютюнев дим и предлагат различни удобства за играчите.

Ню Йорк е родно място на някои от най-успешните покер играчи в света. Брин Кени, с печалби от почти 80 милиона долара, държи рекорда за най-много спечелени пари в турнири, включително над 20 милиона само от турнира Triton Million през 2019.

Шон Дийб, с четири WSOP гривни, и Ерик Сайдел, с осем гривни, също са сред големите имена, излезли от щата. През 2025 година Лонис, 29-годишен бивш строителен работник от Ню Йорк, е класиран като номер едно в света според Global Poker Index.

Уединени покер клубове: Чарът на играта

Въпреки строгите закони в Ню Йорк, които забраняват организирането на игри, подземните покер клубове продължават да привличат играчи, особено в Манхатън. Организации като NYC Poker Clubs и Poker Night Out NYC предлагат достъп до частни игри в просторни лофтове и пентхауси, често с професионални дилъри, масажисти и охрана.

Тези клубове рекламират безопасност и законност, като твърдят, че не взимат рейк, а игрите са "социални" и следователно законни, ако организаторът не печели директно от тях. Новите играчи преминават през лек процес на проверка, например чрез изпращане на SMS с код като “CLUB” на определен номер.

Други картови игри в Ню Йорк

Освен покера, в Ню Йорк се играят и други картови игри, макар и с по-малка популярност:

• Блекджек: Предлага се в казина като Resorts World Catskills и Seneca Niagara, както и в някои подземни клубове, където се комбинира с покер игри. Блекджекът е популярен заради бързия си ритъм и ниската бариера за вход.

• Трикартов покер и видео покер: В Resorts World New York City, единственото казино в града, няма традиционни покер зали, но се предлагат варианти като покер с три карти и видео покер.

• Бридж и други социални игри: В частни клубове като University Club или Heights Casino в Бруклин се организират бридж турнири, които привличат по-възрастна публика, търсеща интелектуално предизвикателство.

• Юкер и Ръми: Тези игри са по-рядко срещани, но се играят в неформални среди, особено сред имигрантски общности в квартали като Куинс и Бруклин.

Културно влияние и бъдещето на покера в Ню Йорк

Покерът в Ню Йорк не е просто игра, а част от културния пейзаж. Филмът “Комарджии” с Мат Деймън и Джон Малкович пресъздава подземната покер сцена в града и остава любим сред покер общността. Легендарни играчи като Стю Унгар, който печели WSOP Main Event три пъти (1980, 1981, 1997 г.), затвърждават репутацията на Ню Йорк като люлка на покер таланти.

Заключение

Покерът в Ню Йорк е смесица от традиция, риск и амбиция. От закътаните клубове в Манхатън до професионалните зали в Turning Stone, градът и щатът предлагат разнообразие от възможности за любителите на картите.

