В ложата на Лорда: „Напук на душманите“ носи още душмани

Перченето с имитации на модни марки е сигурен белег за комплекси

Да се покажеш със скъпа кола под наем, не те прави богат

Живеем с мисълта, че като дразним хората, ще се сдобием с уважението или вниманието им. Би могло, но често това провокира чувства, различни от очакваните. В България все още се шири културата да се живее в непрестижни квартали, в панелки, но да се паркират впечатляващи автомобили. Това донякъде издава старание и вопъл за излизане от общия социален профил, но най-често поглъща емоции и спестявания, необходими да бъдат адресирани другаде.

Да впечатляваш в стил „напук на душманите“ носи нови душмани. Защото истината е, че повечето хора не се интересуват от твоето благосъстояние, а и бивайки интуитивни, те със сигурност разпознават в социалния тарикат и себе си. Ако погледнем ситуацията от енергийна гледна точка, то в този случай лъжем само себе си. Перченето с имитации на модни марки и форсиране двигателя на автомобил, който зареждаш с 20 лева, са най-прекият път за разпознаване на комплексите.

Разумните хора първо осъзнават необходимостите и параметрите на своите харчове, после степенуват, а това степенуване проличава от практичността на вложенията. Ако живееш с майка си в една панелка, но се возиш на финансово непоносим автомобил, то ти си едно люлинско снобче, което търси да впечатлява себеподобни. И в тази себеподобност се крие създаването на още душмани, които най-малкото ще те осмиват и когато се наложи да се изравниш отново с тях, да те презират.

Много симпатичен обаче е случаят на истински богати млади хора в Англия, например, където въпреки произход, замъци и статут, тези наследници разполагат с практична малка кола, която забележете - могат сами да поддържат. И тогава ти успокояваш околната среда, че си наистина човек, а не зависим от марката на автомобила си сноб. Дори в Англия се знае, че почти всяко Ламборгини, от което се е подала китка с накити и бумти силна музика е наето за един час. Тоест - 100 паунда за час перчене, без да впечатлиш никого.

Обикновен англичанин рядко би пристъпил към този снобизъм, но представителите на малцинствени общества то правят. Както и да станеш член на някой престижен клуб, а да си поръчваш само чаша газирана вода. В края на краищата не само не впечатляваш, а си докарваш тихото презрение на обществото, било то висшето или... нисшето. Колекционирането на душмани по нашите ширини може да бъде туширано от моментална промяна на средата, в която си израснал и да декларираш в другото общество биографията, в която би искал то да повярва. Стига тези усилия да си струват и да станат пиедестал, от който да продължиш или да се хвърлиш с главата надолу.

Fashion idol

Орлин Горанов

Естрадният симпатяга често е бил критикуван от мен, но един нов поглед върху гардероба му си заслужава оценката. И тя е отличен 6 за модното старание и приемливо кокетство, излъчвани от този кадър. Горанов блести с цялата обезпеченост на кариерата и физическите си качества. Нямам да добавя нищо към общото съчетание, освен през септември - една вратовръзка. Нали все пак Август е септември...



Лятна почивка

Крум Савов - на море, без деца

С гости - изненада започва предаването си на 18 август Крум Савов по телевизия Седем осми. За първи път откакто са се родили близнаците им с Мая, те са на море без тях. Девойката Катрин работи в ресторант на Слънчака, младежът Крум младши - на корта в София. Така двамата с Мая те имат цели три седмици за плаж, слънце, морски емоции и висене в телефона... съкън както споделя Крум, да не изпусне нещо от „По света и у нас". Иначе около легендарният спортен журналист на морето е пълно с конкуренция от знаменитости, като Сашо Диков, Величко Найденов, Радостин Василев, собственика на Септември Румен Чандъров, дует Експоуз и прочие. Вечерите на Мая и Крум обикновено завършват с романтични танци в някой стилен клуб.



Нова версия на песента

Аморе записаха „Слънчева жена“

Голямата новина при дует Аморе, всъщност е отслабване на мъжката част от двамата. Иван Пенчев извърши геройски промени в храненето си, за да постигне фигура, която му подхожда. Наскоро той и съпругата Глория, пуснаха видео с песента на Мариана и Тодор Трайчеви “Слънчева жена” , на която направиха нов аранжимент и откупиха правата. Това предизвика голям фурор и дори от колеги коментират, че е станало по-добре от оригинала. „Слънчева жена“ стана част от репертоара на Аморе, след вече популярната и написана специално за тях „Разкажи ми приказка“. Националното им турне “С Ритъма на Балканите” преминава с голям успех и те пълнят летни театри в България.