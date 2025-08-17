Холивуд се пресели в Европа

И замириса на море

Знаменитости подкараха яхти, разхождат скъпи марки по курортите

Сицилия, Лазурният бряг и остров Ибиса са най-предпочитаните места

Някои съчетават лукса с благотворителност

В най-отпускарското време дори звездите с натоварените си графици си позволяват малко почивка. Но не каква да е, а поне 5-звездна. Предпочитана дестинация за обитателите на Холивуд и бизнес-магнатите от Ню Йорк от години е Европа, по-точно Лазурният бряг и островът на забавленията Ибиса. Знаменитостите са следвани от тълпи папараци, благодарение на които научаваме кой къде и как разпуска през лятото.

Семейство Безос още кара меден месец

Много дълга почивка си позволяват младоженците Джеф Безос и Лорън Санчес. Веднага след сватбата си във Венеция в края на юни двойката се отправи към остров Торчело във Венецианската лагуна за няколко дни уединение. След това взеха частен хеликоптер до своята суперяхта. Насочвайки се на юг, те стигнаха до Таормина в Сицилия, в хотел Four Seasons San Domenico Palace. Разположен на скала с изглед към Йонийско море и вулкана Етна, този бивш манастир от 15-и век предлага стаи за 7000 евро на вечер. Вторият сезон на сериала „Белият лотос“ е заснет там. След излъчването му мястото стана невероятно популярно, но сега посещението на „Четири сезона“ вече се смята за проява на лош вкус сред богатите. Лорън Санчес обаче никога не е обръщала внимание на мнението на другите хора, така че напълно се наслади на лукса. Двойката запълваше времето си с частни обиколки на лозя, спа процедури и вечери под звездите с астрофизик, който им разказваше за съзвездията.

След Сицилия Безос и Санчес се върнаха за кратко в Съединените щати, но скоро се отправиха обратно към Европа, този път в южната част на Франция. В Сен Тропе те бяха забелязани в известния плажен клуб Club55. След това двойката се премести в Кап д'Антиб, където отседна в хотел Cap-Eden-Roc, известен като „Носът на милиардерите“.

Сега двамата се забавляват в Ибиса с Леонардо ди Каприо и приятелката му Витория Черети - прекарват време с тях на суперяхтата на милиардера. Една вечер папараци успяха да заснемат влюбените на път за ресторант Amalur Ibiza. Въпреки факта, че пътят до заведението минава през пясъчен и скалист плаж, дамите бяха избрали коктейлни рокли и обувки на висок ток, върху които едва се крепяха. Както се казва, красотата изисква жертви. Ди Каприо пък беше скрил лицето си под черна маска, каквато винаги носи на обществени места. В мрежата се шегуват, че вероятно ще бъде с маска и на сватбата си.

Бекъмови си почиват едни от други

Виктория и Дейвид Бекъм отдъхват на яхтата си.

На яхтата, която си купиха през 2021 г. за 6,7 млн. долара, почиват край бреговете на Италия Виктория и Дейвид Бекъм, заедно с две от децата си – дъщерята Харпър и третия си син Круз. Той е поканил и приятелката си, бразилската певица Джаки Апостел, с която се разделиха за кратко през 2024 г., а след това се събраха отново. Виктория изглежда харесва избраницата на сина си - момичето е канено на семейни тържества и преди. През повечето време Виктория и Дейвид предпочитат да се пекат на слънце, но понякога слизат на брега, за да вечерят в ресторант паста с трюфели и чаша вино.

Из интернет се шушука, че на яхтата можеха да бъдат най-големият син Бруклин и съпругата му Никола Пелц, но те избраха да следват пътя на принц Хари и Меган Маркъл - заминаха за САЩ и не общуват с роднините си. Нещо повече – на 2 август двамата вдигнаха нещо като втора сватба след 3-годишен брак. Подновиха клетвите си, но в много тесен кръг – само роднини на булката и най-близки приятели. Никакви Бекъмови. Церемонията водеше бащата на Никола, а тя беше облечена в булчинската рокля на майка си от 1985 г.

Бруклин Бекъм и Никола Пелц подновиха сватбените си клетви.

Известно е, че враждата между Виктория Бекъм и снаха ѝ започна именно от сватбата през 2022 г., когато Никола носеше рокля на „Валентино“, вместо на модната къща на свекърва си. Допълнително масло в огъня наля поздравлението, което дъщерята отправи към баща си Нелсън по случай 83-тия му рожден ден. „Толкова съм щастлива, че съм твоя дъщеря, ти си най-обичащият и подкрепящ баща, за който бих могла да мечтая. Обичам те повече, отколкото бих могла да изразя - ти си вятърът под крилете ми. Благодаря ти, че винаги си до нас - нашата любов и подкрепа“, написа Никола. На фона на това мило обръщение не можем да не си припомним, че на неотдавнашното тържество по случай 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм големият му син и снаха му въобще не присъстваха. Бруклин все по-често отсъства от събитията в семейство Бекъм. Освен на юбилея на баща си, той не ходи и на ревютата на майка си.

Дуа Липа и годеникът ѝ трупат сили за сватба

Дуа Липа и Калъм Търнър скитосват от плаж на плаж.

Титлата „най-уморена“ двойка вече е присъдена на Дуа Липа и нейния годеник Калъм Търнър – заради постоянното им скитане по света. Това лято двойката публикува снимки от най-различни плажове, но нека не ги съдим за безделниченето им. Неотдавна те се сгодиха и скоро ще станат съпруг и съпруга, а преди да започнат да организират сватбата, е хубаво да натрупат сили, например в Сицилия.

Амал и Джордж Клуни събират дарения

Амал и Джордж Клуни обичат да прекарват време в имението си на езерото Комо.

Необичайна ваканция организираха Амал и Джордж Клуни на езерото Комо от 7 до 10 август. Те събраха в своята Вила Олеандра 16 богати и щедри гости на нещо средно между луксозно развлечение и благотворително събитие. Всеки направи дарение от 160 хил. долара, за да бъде сред избраниците. Вечери със звездната двойка, наздравици, разходки с моторници по езерото и екскурзии до някои вили, в които не се допускат външни посетители, бяха съчетани с разговори за солидарността, социалната отговорност и филантропията.

Всички приходи са за Фондация „Клуни за справедливост“. Тази хуманитарна организация, основана през 2016 г., работи в най-трудните части на света, за да защитава правата на човека и справедливостта. Ексклузивното преживяване, осигурено от семейство Клуни, е един от начините, по които фондацията превръща лукса в средство за правене на добро.

Дженифър Лопес разпуска между концертите

Джей Ло приключи световното си турне в Сардиния, Италия.

Последните няколко месеца бяха много натоварени за Дженифър Лопес. Тя успя да осъществи турнето си Up All Night: Live in 2025. Певицата се изяви в Испания, Унгария, Турция, Полша, Румъния, ОАЕ и Казахстан, но между полетите не забрави да си уреди кратка почивка. Няколко дни преди концерта в Мадрид, например, звездата беше хваната на един от местните плажове - тя лежеше на шезлонг и се наслаждаваше на слънцето. Като се има предвид колко енергия гори 56-годишната Джей Ло на концертите си, може да се предположи, че прекарва няколко седмици във възстановяване след тях, но тя няма толкова свободно време. Няколко часа в спа центъра на хотела за нея са добър вариант. Турнето ѝ приключи на 12 август в Сардиния, Италия, а след завръщането си в САЩ певицата ще се съсредоточи върху промотирането на мюзикъла Kiss of the Spider Woman. Той бе представен на филмовия фестивал Sundance през януари и предстои да се завърти по кината през октомври.

Работещи момичета

Докато някои се наслаждават на почивката си, други работят усилено. Катрин Зита-Джоунс, която изигра Мортиша Адамс в сериала „Уензди“, се появи в „Добро утро, Америка“, където представи втория сезон на проекта. Латинозвездата Джена Ортега също продължава промоционалното си турне в подкрепа на втория сезон на сериала. Тя вече дефилира на червения килим в Лондон и Ню Йорк с тоалети, за които дълго ще се говори.

Дългоочакваното продължение на „Дяволът носи Прада“ се снима в Ню Йорк. Ан Хатауей и Мерил Стрийп отново ще участват в главните роли. Ето защо нови кадри от снимачната площадка се появяват в интернет буквално всеки ден. Сценаристката на филма Алин Брош Маккена смята, че интересът към проекта само увеличава вниманието към премиерата.

Марая Кери също се готви за завръщане. Певицата обяви първия си студиен албум от почти седем години. „Here For It All“ ще се състои от 11 или 12 парчета, включително балади в разпознаваемия стил на Марая. Изглежда, че работата по албума видимо е изтощила певицата. Тя е отслабнала и сега показва стройната си фигура в тесни тоалети.

Риана като захарен памук

Риана за пореден път взриви мрежите с тоалета си.

В очакване на третото си дете певицата Риана бе заснета да се разхожда из Лос Анджелис в странен тоалет – розова винтидж рокля на Issey Miyake от колекцията от 2001 г. и неонови маратонки. Наедрялата ѝ фигура показва, че щастливото събитие ще е съвсем скоро. Снимките бързо завладяха социалните мрежи. Заради роклята си Риана бе наречена „захарен памук“, „розова дъвка“ и „вълшебен облак“. Певицата е известна със страстта си към бременните фотосесии. Тя въведе модата сред останалите звезди смело да демонстрират голите си кореми.