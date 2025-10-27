С доброволен труд: Сковаха къщички за питомците на приют за бездомни кучета

Всяка събота в с. Каменар има Ден на отворените врати

Питомците на общинския приют за безстопанствени кучета в с. Каменар се сдобиха с дървени къщички, съобщиха от Община Варна. Новите домове на четириногите били сковани през почивните дни от доброволци и служители на приюта, които ползвали рециклирани транспортни палети. Дарили ги младежи заедно с храна за кучетата. Рамо ударил и екипът на местна фирма, който за втора поредна година се включва в обновяването на пространствата в приюта. Къщичките вече са поставени в халетата му и ще се ползват за топъл подслон в студените зимни дни.

Паралелно продължава кампанията за осиновяване на бездомни животни „Осинови порода любов“. За популяризирането й са помогнали красавиците от „Mrs. Bulgaria World“ с дефиле в центъра на Варна в компанията на питомци на приюта. Оттам съобщиха, че съвместните инициативи с доброволци продължават, а всяка събота има Ден на отворените врати. В рамките му всеки желаещ може да разходи някое от настанените кучета, да си хареса четириног приятел и дори да го осинови.