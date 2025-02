Том Джоунс - Неостаряващ глас

Вечната легенда Том Джоунс не спира да изумява феновете си по цял свят със завидна форма и все така могъщ и пленителен баритон дори на 84. Неостаряващата суперзвезда от Уелс обяви нови концерти, които ще продължат и през лятото, след 85-ия му рожден ден. На 16 август сър Том Джоунс ще направи шоу на състезателна писта в Линкълншир. След историческия концерт на същата писта през 2015 г., изпълнителят сподели, че е „наистина доволен от завръщането си“.

Феновете на сър Том Джоунс отдавна предричаха, че може вече да се оттегли от сцената, но уелската музикална икона даде да се разбере, че няма намерение да забавя темпото. Още в края на миналата година той увери, че смята да остане на сцената възможно най-дълго, когато сподели: „Затваряме тази глава, след като изнесохме 74 концерта в 24 държави тази година! (Не е лошо за пенсионер). Предстоят още много концерти през 2025 г.“

Повече от пет десетилетия блестящата кариера на Джоунс го поддържа известно име и той продължава да прави турнета и в своите 80 години. Сега легендарният музикант обяви, че ще бъде хедлайнер на големи концерти това лято.

Джоунс сподели публикация със своите последователи в социалните мрежи, разкривайки вълнението си да се представи като водещ изпълнител на тазгодишния Bestival в Дорсет. Споделяйки съобщението, което потвърди, че той и Sugababes ще бъдат главните изпълнители на музикалното събитие, Джоунс написа: „Развълнуван съм да бъда хедлайнер на Сampbestival на 3 август!“. Миналия месец Джоунс анонсира, че ще стартира голямо турне в Америка и Канада, за което предстоят подробности. „Щастлив съм да обявя моята група и аз ще бъдем на турне в Щатите и Канада тази пролет“, гласи публикация в официалните канали на Джоунс.

Поредното доказателство, че той неслучайно е едно от най-емблематичните имена в музикалната история на XX век, а силното му присъствие и уникален стил все още продължават да очароват почитателите на качествената музика. Уелсецът е един от най-известните поп изпълнители, а въпреки, че най-големите му хитове са вече на по 50 години, то и сега те са истинска класика и притежават неподражаем сантиментален заряд. Интересното в кариерата на Том Джоунс е, че той е номер едно повече от пет десетилетия, като въпреки смяната на популярните стилове винаги успява да остане в сърцата на феновете. Така музиката му премина през няколко различни периода, като в крайна сметка най-точната дума за парчетата му са просто евъргрийни.

Том Джоунс и неговият мощен баритон ни донесоха топ поп откровения на чистото мелодично опиянение като “It's Not Unusual”,“Delilah”, “What's New Pussycat”, песента от филма за Джеймс Бонд Thunderball, “Green, Green Grass of Home”, “She's a Lady”, “Kiss”, и разбира се, “Sex Bomb”.

Сър Том Джоунс е продал повече 100 милиона копия на своите албуми и е един от най-успешните изпълнители в историята. Печелил е “Грами” и “Оскар” за песен и още стотици отличия от всякакъв калибър.

Звездата на Том Джоунс изгрява през 60-те години на миналия век. Той влиза в сънищата на безброй жени с екстравагантна естетика - блуза с жабо или отворена риза, с огромен златен кръст на гърдите си и тесни кожени панталони. Но най-силното оръжие в арсенала на Джоунс за прелъстяване на милиони е този могъщ, пищен и пребогат глас. Баритон за милион, който на няколко пъти е звучал и в България.

Том е роден в Южен Уелс на 7 юни 1940 г. в семейството на миньор и домакиня. Бабите и дядовците му също са от там, а техните родители са английски преселници. Той започва да пее още като малък по семейни сбирки, сватби и на сцени заедно с училищния хор.

Мнозина свързват световноизвестния музикант и с дамските бикини, които полуразголени фенки хвърлят към лицето му. Според мълвата, за пръв път Том е замерен с дамско долно бельо през 1968 г. в нюйоркския клуб „Копакабана”. Тогава разпалена почитателка сваля бикините си и ги мята към певеца. Том хладнокръвно забърсва с тях потта от челото си и ги връща с думите: “Внимавайте да не се простудите.” И това се превръща в негова запазена марка. По хвърленото към лицето му бельо често са изписани любовни послания от превъзбудените му почитателки.

Шест десетилетия с една съпруга

След като навърши 80, Том Джоунс сподели, че използва виагра и не среща никакви проблеми в сексуалния си живот. За подкаста на комика Марк Марон, в отговор на въпрос за интимния си живот певецът каза: "Засега всичко е наред. Винаги има виагра. Нормално е да си помагаме тук-там. Няма нищо срамно в това, когато си на 80 години".

Въпреки че има безброй знайни и незнайни любовници Джоунс е сред малкото знаменитости, които никога не са се развеждали. Повече от 59 години той е женен за Мелинда Тренчард, която умира от рак преди 9 години.

Харизматичен мъж и невероятен певец

Може би е трудно на хората, които не са били около него да си го представят, но Том Джоунс е магнетична, космическа личност, харизматичен мъж и невероятен певец. Всички толкова искаха да разберат какво има между нас през годините, но за мен по-важното е друго – винаги ще му се възхищавам и той остава мой приятел и учител завинаги.

Актрисата Присила Пресли

В златната история на шоубизнеса

Завинаги в златната история на шоубизнеса остават спомените за Том Джоунс във Вегас, на върха на славата си, с широко разтворена риза и свирепо впити панталони, пее с пълно гърло хитовете си, а към него се устремява торнадо от дамски гащички. Той дълго време остана мокър сън за милиони. С косматите си гърди, постоянния почти оранжев тен, който никога не бихте свързали с родината му Уелс. Ето това е музикална легенда.

Писателят и водещ Марк Стейн

Киселяк е, сигурно завижда

Първо, шокиран съм, че един известен изпълнител, при това “сър” използва такъв вулгарен език (Том Джоунс публично го нарича “п**ка”). Честно казано, ми е жал за Том - че е такъв киселяк. Вечно някой му е крив, все нещо не му е наред. Нямам представа какво му става на този човек. Явно, някаква муха му е влязла в главата. Може би моят приятел Джоунс завижда, защото съм продал повече плочи. Животът е прекалено кратък да го прекарваме в цупене. Желая му всичко най-хубаво.

Певецът Енгелберт Хъмпърдинг