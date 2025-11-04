Тревога край Дунав: Румъния вдигна изтребители заради руски удари

Четири изтребителя са били вдигнати от румънски летища през изминалата нощ. Причината за въздушната операция е засичането на руски удари по украинската пристанищна инфраструктура в района на река Дунав, съобщава "Аджерпрес".

Румънското Министерство на отбраната информира, че в 0:17 ч. след полунощ са излетели два изтребителя F-16 от военновъздушната база Фетещ. По-късно, в 2:45 ч., към тях са се присъединили два германски изтребителя "Юрофайтър", които са излетели от базата "Михаил Когълничану". Тяхната цел е била наблюдение и гарантиране на сигурността на румънското въздушно пространство.

Командирите на операцията са имали разрешение да открият огън по въздушни цели, в случай че те навлязат в румънското въздушно пространство и застрашат безопасността на гражданите. Министерството уточни, че не е регистрирано навлизане в националното пространство на Румъния и не са открити отломки на румънска територия.

Министерството на отбраната в Букурещ отново осъжда нападенията на Руската федерация над украинската цивилна инфраструктура, определяйки ги като сериозно нарушение на международното право и заплаха за регионалната сигурност.