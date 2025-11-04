Трагедия на терена: 44-годишен треньор почина по време на мач

Голяма трагедия сполетя сръбския футбол - старши треньорът на Раднички (Крагуевац) Младен Жижович почина, след като колабира по време на двубоя срещу Младост (Лучани) от 14-тия кръг на местното първенство.

На 22-рата минута от мача Жижович се срина на атлетическата писта и срещата беше прекъсната, а по-късно стана ясно, че 44-годишният специалист е починал на път за болницата.

Мачът временно бе възобновен, но около 20 минути по-късно играчите бяха информирани за трагичния край на своя ментор и срещата бе окончателно прекратена.

Жижович преминава през редица клубове като футболист, а през 2008 г. записва и мачове за националния отбор на Босна и Херцеговина.

Треньорската си кариера започва в Радник Биелина (2017-2019), след което води Жрински Мостар (2019-2020), Слобода Тузла (2021-2022) и Борац Баня Лука.

Той пристигна в Крагуевац само преди 10-ина дни.