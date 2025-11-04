Арктически студ връхлита Европа: Очаква се "бурята на века"

Европа е на прага на рязко застудяване. Докато южните страни все още се радват на мека есен, северните и западните части се подготвят за пристигането на арктическата "буря на века“.

Синоптиците предупреждават, че най-сериозно ще пострадат Шотландия и северна Англия, където се очакват рекордни студове и силен снеговалеж.

„Първите масивни снеговалежи може да засегнат Северна Шотландия още на 12 ноември“, съобщава The Mirror, цитирайки експерти, според които се очакват сериозни затруднения в трафика и проблеми за електропреносната мрежа.

По данни на Birmingham Live, предстоящата буря няма да донесе само сняг, но и обилни валежи. В северните и централни райони на Уелс се прогнозират до 5 мм дъжд на час, а южните области ще усетят по-слаби, но продължителни превалявания.

Най-сериозни наводнения се очакват в Девън, Съмърсет и Корнуол. Там натрупаните валежи може да предизвикат временни затруднения и локални инциденти.

Сблъсъкът между студени арктически и по-топли въздушни маси ще направи целия ноември нестабилен, влажен и ветровит. Метеоролозите подчертават, че това е само началото на зимния преход, който ще донесе още по-ниски температури през следващите седмици.

Докато Обединеното кралство се подготвя за сняг и лед, Централна Европа ще усети осезаем спад на температурите и повече дъждовни дни.

Експертите не изключват възможността настоящата промяна да бележи началото на дълга и студена зима – първата от няколко години насам. Арктическата буря, приближаваща се към Северозападна Европа, е знак, че есента си отива, а зимата вече чука на вратата.