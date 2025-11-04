Цеца бясна като рис заради драмата с българското знаме (ВИДЕО)

Сръбски медии причакаха мегазвездата Цеца Ражнатович минути преди снимките Zvezde Granda - най-популярното на Балканите музикално телевизионно шоу.

Изпълнителката на вечния хит "Кукавица" дойде във видимо добро настроение за заснемането на хитовото предаване, но когато бе запитана за скандала в Република Северна Македония, тя рязко смени изражението си и дори се ядоса на зададените ѝ въпроси.

"Цеца бясна като рис заради драмата с българското знаме" - така сръбското издание "Mondo" озаглави срещата на певицата с представители на медиите в съседна Сърбия. Ражнатович даде ясно да се разбере, че иска темата да бъде приключена веднъж завинаги.

"За 40 години на сцена никога не съм търсила провокация. За мен казусът е приключен, вече дадох изявление. Има доста по-сериозни скандали, за които не сте тормозили мои колеги. Вие като журналисти защо не проучихте точно какво се случи? Разпространяват се нелепи лъжи, че съм била свалена от сцената и изгонена от гр. Велес. Това вярно ли е? Не, не е Вярно. Пях над два часа и половина. Уважавам професията ви, но сред вас има и изключения, които разпространяват неверни твърдения", коментира Цеца.

Малко след нея на терен пристигна друга сръбска звезда - изпълнителят Кеба. Запитан какво мисли по темата, той отговори лаконично: "Не бива да намесваме политиките в музиката и останалите изкуства".

"Труд news" припомня, че преди броени дни по време на свое участие в северномакедонския град Велес Цеца се наметна с българския трибагреник, заради който жест бе шумно освиркана. Част от феновете ѝ дори си тръгнаха от концерта, тъй като се почувстваха обидени от демонстрацията. "Тук не е България!", "Срам!", скандираше тълпата. Ражнатович все пак продължи да пее и довърши докрай участието си.

Единствено пред сръбския "Блиц" певицата коментира, че случаят се преекспонира. Тя бе категорична, че не дели феновете си и би развяла всяко едно знаме, защото нейните почитатели "са едно цяло, без разделения".

"Не съм искала да обидя никого, нито да всявам напрежение. Преди да се наметна с българското знаме държах и македонското", каза Цеца.

Темата обаче продължава да гори в социалните мрежи. Някои фенове в Северна Македония са крайно настроени към до скоро любимата си изпълнителка. "Не трябваше да го прави, грозно беше", пишат масово в мрежата.

Нашенци пък коментират, че до скоро България бе герой, днес отново е враг в РСМ. "Бързо забравихте трагедията в Кочани, когато извозвахме децата ви с линейки и ги лекувахме в "Пирогов", пишат българи.

И припомнят за ужасяващата трагедия след пожара в гр. Кочани, избухнал на 16 март тази година. Тогава в нощен клуб „Пулс“ в градчето загинаха 63 души, а ранените са близо 200. Това е най-смъртоносният пожар в историята на Северна Македония. Загиналите са предимно млади хора на възраст между 16 и 24 години. В България е обявен ден на национален траур на 18 март 2025 г. в знак на солидарност.