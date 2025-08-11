Три дни пожарникари гасят пламъците в подножието на Везувий, заподозряха италианската мафия в умишлен палеж

Три дни италианските пожарникари се бореха с огромен пожар по склоновете на Везувий, като властите отдават опустошителните пламъци на умишлен палеж. Появиха се дори и съмнения, че мафията стои зад подпалването.

Доброволци и войски от Гражданската защита бяха призовани от цялата страна, за да се присъединят към 150 местни пожарникари, подкрепени от шест противопожарни самолета и четири хеликоптера. Димът от горските пожари в национален парк се виждаше от близкия археологически парк Помпей и от Неапол, който се намира на 20 км разстояние.

„Преживяхме критична ситуация“, каза Франческо Раниери, кметът на Терциньо, един от градовете, застрашени от пожарите. Раниери каза, че пламъците са били спрени само на няколко километра от къщите.

Рафаеле Де Лука, президентът на Национален парк Везувий, изрази съмнения, че пожарите са причинени от палеж.

„Не се наложи да нареждаме евакуация благодарение на отличната работа на регионалните доброволци и пожарникари, които наблюдаваха района през цялата нощ. Не може да се изключи, че човешка ръка да стои зад тези пожари, просто защото статистиката ни казва, че 90% от пожарите са причинени умишлено или поради небрежност. Кой може да има интерес? Не мога да си представя човешка съвест, която може да причини такава тежка и непоправима вреда", коментира той.

На туристите беше забранено да влизат в живописната зона около вулкана още в събота. „От съображения за безопасност и за да се улеснят гасенето на пожари и почистването в засегнатите райони, всички дейности по мрежата от пътеки на Национален парк Везувий са преустановени до второ нареждане“, обявиха от парка.

Близо 620 000 души са посетили кратера на вулкана миналата година.

Пожарът е унищожил над 500 хектара гори и е имал опустошителни последици за земеделските земи, горите и биоразнообразието. Ценени лозя също бяха засегнати, като имаше опасения за безопасността на жителите в градове, включително Отавиано и Сан Джузепе Везувий.

Роберто Савиано, журналист, който живее под полицейска защита от две десетилетия след публикуването на книгата му „Гомор“, която описва дейността на мафията "Камора", каза, че подобни горски пожари през 2017 г. официално са били обвинени за палеж.

Ако последните пожари също са били палеж, Савиано подозира, че е вероятно те да са били предназначени като послание към кметовете, управляващи общностите около националния парк.

„Паленето и заплашването на Везувий е начин за привличане на бизнес в града“, каза той.

Жителите на Терциньо казаха, че началото на пожарите изглежда е било подценено от местните власти. През последните пет дни са били изпращани сигнали за малки пожари в местните борови гори и се предполага, че службите не са реагирали с достатъчна енергичност.

Службата за гражданска защита заяви, че Кампания, регионът около Неапол, е претърпяла 1060 горски пожара от 15 юни, които са унищожили над 2500 хектара гори и земеделски земи.