Тръмп заяви, че Русия и Украйна ще си разменят територии

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон предлага както териториални отстъпки от Киев, така и връщането на части от Украйна на Русия.

Отговаряйки на въпроси на репортери в Белия дом по време на тристранна церемония с арменския премиер Никол Пашинян и азербайджанския президент Илхам Алиев, Тръмп заяви, че Съединените щати разглеждат въпроса за териториите, „за които се водят борби от три години и половина“.

„Очакваме, че някои от тях ще бъдат върнати, [ще има] някаква размяна. Това е труден въпрос“, каза американският лидер. „Ще има размяна на територии в полза и на двете (страни). Ще говорим за това по-късно, днес или утре“, каза Тръмп. Той добави, че „Зеленски трябва да е готов да подпише нещо“.