Мнения
Тръмп иска Украйна да се предаде, Европа иска Русия да се предаде (ВИДЕО)
Автор:
Виктор Блъсков
Мнения
17:05
25.11.2025
Още от
(Мнения)
10:33
25.11.2025
Заплати на чиновници с 47% нагоре за две години
10:28
25.11.2025
Скопие и Пекин в „малка криза“ на отношенията
10:22
25.11.2025
Макс Баклаян, изпълнителен директор на „Тавекс“, пред „Труд news“: Златото ще достигне 6000 долара за тройунция до края на десетилетието
10:14
25.11.2025
За и против Плана на Тръмп за мир в Украйна
10:01
25.11.2025
Първият студен фронт разкрива газовата зависимост на Европа
16:21
24.11.2025
Сиромахов: Днес ми предложиха шестцифрена сума, за да рекламирам хазарт - отказах
10:00
24.11.2025
Хотели надуха цените пред празниците
11:00
22.11.2025
Сделката ЕС-Меркосур заплашва европейския хранителен суверенитет
Най-четени
Мнения
Тръмп иска Украйна да се предаде, Европа иска Русия да се предаде (ВИДЕО)
17:05
25.11.2025
880
Виктор Блъсков
Заплати на чиновници с 47% нагоре за две години
10:33
25.11.2025
1 672
Стефан Кючуков
Скопие и Пекин в „малка криза“ на отношенията
10:28
25.11.2025
779
Костадин Филипов
Макс Баклаян, изпълнителен директор на „Тавекс“, пред „Труд news“: Златото ще достигне 6000 долара за тройунция до края на десетилетието
10:22
25.11.2025
2 783
Стефан Кючуков
За и против Плана на Тръмп за мир в Украйна
10:14
25.11.2025
742
Огнян Дъскарев
Първият студен фронт разкрива газовата зависимост на Европа
10:01
25.11.2025
1 013
Боян Рашев