Тръмп скри портретите на Обама и Буш от погледите на посетителите на Белия дом

Някога драматична черта на входа на Белия дом, официалният портрет на бившия президент Барак Обама е преместен на доста по-малко видно място, което подчертава дългогодишното напрежение между 44-ия и 47-ия президент.

Портрети на други неотдавнашни предшественици, с които президентът Доналд Тръмп има спорни отношения - бившият президент Джордж У. Буш и баща му Джордж Х. У. Буш, също са преместени.

Тръмп е наредил на персонала да премести портрета на Обама на върха на Голямото стълбище, съобщиха двама източници, запознати с въпроса, пред CNN. Там той ще бъде скрит от погледа на хиляди посетители, които обикалят Белия дом всеки ден. Един от източниците добави, че портретите и на двамата Буш вече са в зоната на стълбището.

Многобройни източници твърдят, че президентът е пряко ангажиран с почти всичко, което се прави с естетиката на Белия дом.

CNN е видял снимка на портрета на Обама, окачен на върха на стълбището в ъгъла, на площадката на входа на частната резиденция. Тази зона е строго ограничена за членове на първото семейство, агенти на Тайните служби на САЩ и ограничен брой служители на Белия дом и резиденцията на изпълнителната власт. Тя е категорично недостъпна за посетители, надяващи се да видят фотореалистичната картина на бившия президент от Робърт Маккърди, потвърди източник, запознат с въпроса.

Това не е първият път, когато картината на Обама е преместена. През април портретът на Обама беше преместен през Голямото фоайе на Белия дом и заменен с картина на емблематична сцена, на която Тръмп оцелява след опит за покушение в Бътлър, Пенсилвания.

Протоколът и прецедентът на Белия дом изискват портретите на най-скорошните американски президенти да бъдат поставени на най-видното място, на входа на резиденцията на изпълнителната власт, видими за гостите по време на официални събития и посетителите на обиколки.

Портретът на бившия президент Джо Байдън все още не е завършен.

Маневрите с портрета са поредната атака на Тръмп срещу предполагаем политически съперник.

Това се случва на фона на ескалация на напрежението между Тръмп и Обама през последните месеци. Тръмп наскоро обвини Обама и членове на неговата администрация в държавна измяна по време на изборите през 2016 г., което предизвика рядко изявление от неговия предшественик, чийто офис нарече твърденията „скандални“, „странни“ и „слаб опит за разсейване“.

Главният прокурор на президента, Памела Бонди, впоследствие нареди на прокурорите да започнат разследване от голямото жури по твърдения, че висши служители на администрацията на Обама са изфабрикували разузнавателна информация за намесата на Русия в изборите през 2016 г.

Съществува и дългогодишно напрежение между Тръмп и семейство Буш. Възрастният Буш, който почина през 2018 г., нарече Тръмп „безсрамник“ в биографията си и гласува за Хилари Клинтън на изборите през 2016 г. Джордж У. Буш, когото Тръмп атакува като „провален и скучен“ президент, и бившата първа дама Лора Буш присъстваха на встъпването в длъжност на президента през 2025 г., но не присъстваха на обяда след церемонията.

CNN се свърза с Белия дом и Историческата асоциация на Белия дом за коментар. Говорител на офиса на Обама отказа коментар.

По време на първия си мандат Тръмп замени портретите на Бил Клинтън и Джордж У. Буш в Голямото фоайе, като вместо това избра да подчертае Уилям Маккинли и Теодор Рузвелт.