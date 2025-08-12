Украинските ВСУ обстреляха района до Запорожката АЕЦ

Дим се издига около Запорожката АЕЦ заради обстрел от украинските въоръжени сили

Украинските войски са обстрелвали района близо до Запорожката атомна електроцентрала, съобщи губернаторът на Запорожка област Евгений Балицки в своя Telegram канал .



"В резултат на това суха растителност се запали, причинявайки дим около станцията. Служители на Министерството на извънредните ситуации работят на мястото и пожарите се потушават", написа той в социалната мрежа, цитиран от РИА Новости.

"Няма заплаха за станцията, тя работи в нормален режим", добави началникът на региона. Радиационният фон е нормален.

Запорожката АЕЦ се намира на левия бряг на Днепър близо до град Енергодар. Тя е най-голямата атомна електроцентрала в Европа по брой блокове и инсталирана мощност - шест енергоблока с мощност по един гигават всеки. От 1 септември 2022 г. в централата работят наблюдатели на МААЕ. През октомври същата година АЕЦ Запорожие преминава под управлението на руски специалисти.