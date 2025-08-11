Украински дронове атакуваха предприятия, свързани с военната индустрия в Русия

В нощта на 11 август Украйна предприе удари с дронове срещу няколко региона на Русия, включително Москва. Територията на „две индустриални зони“ в Нижегородска област беше атакувана, съобщи губернаторът Глеб Никитин.

Според него целите на нападенията са били промишлени предприятия. „За съжаление, жертви и щети не можаха да бъдат избегнати по време на отблъскването в Арзамаски район. Един служител загина на място, двама ранени бяха откарани в болница“, съобщи ръководителят на региона, като заяви, че предприятието не е пострадало.

Според украинския мониторингов канал Exilenova+, украинските въоръжени сили са нанесли удари по Арзамаския приборостроителен завод "П. И. Пландин" (АПЗ). Той се позиционира като водещо предприятие на руската отбранителна промишленост и произвежда устройства за авиационната и космическата промишленост. Заводът, който е част от Корпорацията за тактически ракетни оръжия, разработва и произвежда, наред с други неща, жироскопично оборудване, системи за управление, бордови компютри, кормилни задвижвания и др.

Жители на Арзамас съобщиха пред канала Shot, че около 4:30 ч. сутринта в източната част на града са били чути между 4 и 7 експлозии. Според канала, украинските въоръжени сили са използвали дронове FP-1 за атаката. Според Mash, атаката е започнала около 3:55 ч. Очевидци са преброили поне 5 дрона, като добавят, че са летели много ниско.

Снимки и видеоклипове от ранната сутрин показват пожар в съоръжението в резултат на нападението. На по-късни изображения обаче огънят вече го няма.

Втората индустриална зона, за която писа губернаторът, е, съдейки по съобщения от социалните мрежи, район в град Дзержинск, където се намират няколко военни предприятия.

Руски канали за наблюдение и местните власти съобщават за сирени за въздушна тревога в Удмуртия, която се намира на 400-500 км източно от Нижни Новгород, и в Уляновска област, на 300 км югоизточно от Нижни.

Русия съобщи, че през изминалата нощ са унищожиха 32 украински безпилотни летателни апарата.