Уникална изложба в Бургас: Легендарните екипи на българския футбол

Историята на българския футбол оживява в Бургас – точно на 17 ноември, когато се навършват 32 години от незабравимата победа на националите ни над Франция. В залата на Central Park Бургас ще бъде открита изложбата „За първи път на едно място: легендарните екипи на България“.

Посетителите ще могат да видят вещи на играчите от легендарни турнири – от Мондиал ’66 в Англия до Мондиал ’98 във Франция. Сред тях са фланелките на Христо Бонев от Мондиал ’74, на Йордан Лечков от историческата победа с 4:0 над Гърция, и на Наско Сираков от драмата с дузпи срещу Мексико по време на „лудото американско лято“, както и на Борислав Михайлов, Христо Стоичков, Любослав Пенев, Красимир Балъков, Трифон Иванов, Стойчо Младенов, Димитър Бербатов, Стилиян Петров, Мартин Петров и още десетки знакови имена.

Сред редките експонати ще бъдат показани бутонките на Красимир Балъков от САЩ ’94, футболни обувки на Димитър Бербатов от официален мач на Манчестър Юнайтед, плакет от Евро ’96, билети и програмки от всички световни и европейски първенства, както и сакът на Динко Дерменджиев от Мондиал ’66 – съхранен в отлично състояние.