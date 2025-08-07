Франция се бори с най-големия горски пожар от 1949 г. насам (ВИДЕО)

Трети ден в четвъртък пожарникарите се борят да овладеят най-големия горски пожар във Франция от близо осем десетилетия насам, който изпепели над 16 000 хектара, уби един човек и разруши десетки къщи, съобщава Reuters.
Един човек е загинал, трима са в неизвестност, а двама души, включително пожарникар, са в критично състояние, съобщиха местните власти.
Firefighters battled the biggest wildfire of the year in southern France. The fire has already swept through an area bigger than Paris, with more than 34,000 acres burned – similar to the total area that burned across all of France in 2024 https://t.co/WPUpsCx5B0 pic.twitter.com/5qouli2BjP— Reuters (@Reuters) August 6, 2025
"Към момента пожарът не е овладян", заяви пред телевизия BFM Кристоф Мани, един от служителите, ръководещи операцията по гасене на пожара. Той добави, че се надява пожарът да бъде овладян по-късно през деня.
Пожарът на около 100 км от границата с Испания, недалеч от Средиземно море, е започнал във вторник и се е разпространил бързо.
Той вече е обхванал площ, която е един път и половина по-голяма от тази на Париж. Длъжностни лица заявиха, че това е най-големият горски пожар във Франция от 1949 г. насам.
Пожарът вече се развива по-бавно, заяви министърът на околната среда Агнес Пание-Рунашер пред радио France Info.
France’s biggest wildfire of the summer has eclipsed the size of Paris and is still spreading https://t.co/9H2yfjw9lA pic.twitter.com/RGUnd4epF7— New York Post (@nypost) August 6, 2025