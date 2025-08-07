Франция се бори с най-големия горски пожар от 1949 г. насам (ВИДЕО)

Снимка: Х (Twitter)

Пожарът е на около 100 км от границата с Испания

Трети ден в четвъртък пожарникарите се борят да овладеят най-големия горски пожар във Франция от близо осем десетилетия насам, който изпепели над 16 000 хектара, уби един човек и разруши десетки къщи, съобщава Reuters.

Един човек е загинал, трима са в неизвестност, а двама души, включително пожарникар, са в критично състояние, съобщиха местните власти.

"Към момента пожарът не е овладян", заяви пред телевизия BFM Кристоф Мани, един от служителите, ръководещи операцията по гасене на пожара. Той добави, че се надява пожарът да бъде овладян по-късно през деня.

Пожарът на около 100 км от границата с Испания, недалеч от Средиземно море, е започнал във вторник и се е разпространил бързо.

Той вече е обхванал площ, която е един път и половина по-голяма от тази на Париж. Длъжностни лица заявиха, че това е най-големият горски пожар във Франция от 1949 г. насам.

Пожарът вече се развива по-бавно, заяви министърът на околната среда Агнес Пание-Рунашер пред радио France Info.

