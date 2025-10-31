"Хамас" върнаха на Израел тяло на убит български гражданин

Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от палестинското движение "Хамас" на Израел. Става въпрос за Сахар Барух, който беше отвлечен при атаката на 7 октомври 2023 г. в кибуца Беери от палестински въоръжени групировки, водени от "Хамас", съобщи БТА.

Тялото на Барух е едно от двете, върнати снощи с посредничеството на Червения кръст.

"След процеса по идентификация, проведен в Националния институт по съдебна медицина", израелската армия информира "семействата на починалите заложници Амирам Купер и Сахар Барух, че те са върнати в Израел", се казва в изявление на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху.

Сахар Барух беше отвлечен от кибуца Беери на 7 октомври 2023 г. и отведен в Газа, където беше убит по време на провалила се спасителна операция на израелската армия през декември на същата година. Той беше на 25 години.

Амирам Купер беше на 84 години към момента на отвличането му на 7 октомври 2023 г. Той беше похитен заедно със съпругата си Нурит от къщата им в кибуца Нир Оз. През юни 2024 г. Израел съобщи, че той е починал докато е бил в плен.

Досега „Хамас“ е върнал на Израел общо 17 тела на заложници от общо 28.