Иран получава доставки на китайски натриев перхлорат

Според информации от европейски разузнавателни източници, Иранската революционна гвардия и отбранителният сектор са ускорили усилията си за разработване на арсенал от балистични ракети. Страните от западния свят се опитаха да наложат отново икономически санкции и да обявят за незаконно разработването на ирански балистични ракети чрез Съвета за сигурност на ООН, въпреки че двамата незападни постоянни членове на съвета, Китай и Русия, заявиха, че нямат право да го направят без ново гласуване, което и двете страни вероятно ще вето, за да защитят своя стратегически партньор. Анализаторите оцениха, че арсеналът от балистични ракети на Иран е изиграл централна роля в предотвратяването на по-нататъшна ескалация от страна на държавите от Западния блок и Израел през юни, след като Израел започна мащабни атаки срещу ръководството, гражданската инфраструктура, военни и ядрени цели в цялата страна с подкрепата на САЩ, Турция и няколко европейски държави, пише Military Watch Magazine.

В отговор на израелските атаки Революционната гвардия постепенно ескалира балистичните си ракетни удари срещу израелски цели и на 18 юни обяви, че е изстреляна първата хиперзвукова балистична ракета на страната, Fattah. Коментирайки ударите на последвалата среща на върха на НАТО, президентът на САЩ Доналд Тръмп отбеляза:

„Особено през последните няколко дни Израел беше ударен много силно. Тези балистични ракети, момчета, унищожиха много сгради.“

Тежестта на щетите и бързо намаляващата способност на израелските противоракетни системи да отблъскват атаките бяха счетени за основен фактор, който накара Израел да приеме примирие на 24 юни. Укрепването на арсенала от балистични ракети, включително с въвеждането в експлоатация на по-нови типове ракети, сред които хиперзвукови и с много бойни глави, понастоящем се счита за жизненоважно за възпиране на по-нататъшни атаки от страна на Запада или Израел.

Западни разузнавателни източници широко твърдят, че Иран получава доставки на китайски натриев перхлорат за производството на твърди горивни композити за по-модерните си типове балистични ракети, въпреки че това се оспорва остро от анализатори, много от които твърдят, че тази теза има за цел да оправдае икономическите санкции срещу китайски субекти. Въпреки че Иран вероятно разполага с независими производствени мощности за твърдо гориво, което е технология, датираща от 70-те години на миналия век, се смята, че страната получава подкрепа за други аспекти на ракетната си програма, по-специално от Северна Корея. След като Северна Корея за първи път изпробва балистична ракета с хиперзвуков планер през септември 2021 г., Hwasong-8 с приблизителен обсег от 1800 км, се спекулира, че Пхенян може бързо да прехвърли ключови технологии на иранския отбранителен сектор, като севернокорейските ракетни технологии се прехвърлят постоянно на Иран от над четири десетилетия. Появата на първата иранска ракета с подобен планер, Fattah, през юни 2023 г., допълнително засилва тези спекулации.

Успоредно с възможната подкрепа за ракетната програма, по-достоверни доклади от множество източници сочат, че Китай помага на Иран да укрепи противовъздушната си отбрана. В доклади от началото на юли се посочва, че Иран получава китайски системи за противовъздушна отбрана с голям обсег, като HQ-9B, която се използва и от съседния Пакистан, се счита за най-вероятната система, която е била доставена, ако тези доклади са верни. В началото на октомври изтекли документи на руското правителство разкриха, че наред с по-малки поръчки от Алжир и Етиопия, Иран е поръчал 48 изтребителя Су-35 от Русия. Доклади от същото време сочат, че първите модернизирани MiG-29 са доставени в Иран от Русия, като по този начин страната получава с закъснение изтребители от типа, използван след края на Студената война, за да обнови отдавна остарялата си флота. Очаква се, че закупуването на изтребители и системи за противовъздушна отбрана ще допълни ефекта от напредъка в иранската програма за балистични ракети, за да се възпират по-ефективно евентуални бъдещи атаки от страна на Запада или Израел.