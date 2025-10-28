Нетаняху нареди мощни удари срещу Газа

Още по темата: Израел няма да приеме разполагане на турски военни в Газа 27.10.2025 15:59

Израел обвини "Хамас", че е обстрелял неговите сили

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е наредил на военните да нанесат незабавен „мощен” удар по Газа, съобщава неговият офис, цитиран от Би Би Си.

„След приключване на консултациите по сигурността, премиерът Нетаняху инструктира военното ръководство незабавно да нанесе мощни удари срещу ивицата Газа“, се казва в изявление на израелското правителство.

HUGE. Netanyahu has ordered the military to carry out immediate 'POWERFUL STRIKES' in Gaza

~ He has accused Hamas of violating the ceasefire agreement.



Bibi made Trump a JOKER again 😂 pic.twitter.com/wV25moT1ay — The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) October 28, 2025

Той обвини Хамас в „явно нарушение“ на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, сключено преди две седмици.

„Хамас” твърди, че Израел се опитва „да изфабрикува фалшиви претексти в подготовка за предприемане на нови агресивни стъпки“ в Газа. „Хамас” твърди, че Израел пречи на усилията за търсене на тела в ивицата и призовава посредниците да „позволят на съответните органи да изпълнят своите хуманитарни задачи, далеч от политически и агресивни изчисления“.

Израел обвини "Хамас", че е обстрелял неговите сили, окупиращи част от ивицата Газа, както и в това, което нарича „умишлен заговор за измама“.